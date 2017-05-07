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Кыргызстанцы в годы Великой Отечественной войны (инфографика)Кыргызстанцы в годы Великой Отечественной войны (инфографика)Президент Алмазбек Атамбаев поздравил работников радио и связи с профессиональным праздникомПрезидент Алмазбек Атамбаев поздравил работников радио и связи с профессиональным праздником

Поздравление Президента А.Атамбаева с Днем работников радио и связи

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/pozdravle...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424623-ru.html

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7 мая 2017, 10:09       Комментарии

Бишкек, 7 мая /Кабар/. Текст поздравления:
Уважаемые работники радио и связи!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Уже больше века прошло после изобретения человечеством радио, в современном мире динамично меняются и совершенствуются информационные технологии, появляются новые средства связи.
Труд работников радио и связи позволяет всем жителям Кыргызстана, в том числе в самых отдаленных селах своевременно узнавать новости и получать другую информацию, принимать необходимые решения.
Радио по-прежнему занимает особое место в нашей жизни. Оно и сегодня выполняет важную роль в информировании людей о происходящем в мире. Наряду с этим, все более востребованной слушателями всех возрастов становится еще одна функция радио – дарить человеку заряд позитива и хорошего настроения.
Успешное развитие Кыргызской Республики во многом зависит от настроения каждого гражданина. Поэтому поздравляя вас с профессиональным праздником, хочется пожелать вам побольше приятных новостей, мелодий и песен на радиоволнах. Пусть каждая прозвучавшая в радио эфире весть либо музыка приносит в дома кыргызстанцев тепло и радость! Пусть надежной будет работа всех средств связи, а ваши успехи и достижения будут и дальше способствовать устойчивому развитию Кыргызстана!
Желаю вам крепкого здоровья, прекрасного настроения и новых успехов!
Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев

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