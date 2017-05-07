Более 3 тыс милиционеров будут охранять туристов во время летнего турсезона

7 мая 2017, 10:21 Комментарии

Бишкек, 7 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. В ходе летнего туристического сезона более 3 тыс милиционеров и 700 добровольных народных дружинников будут обеспечивать охрану правопорядка на территории курортно-оздоровительных учреждений и в местах массового отдыха граждан.

Как рассказал на пресс-конференции посвященный турсезону заместитель начальника главного управления патрульной милиции МВД КР Ыманалы Саркулов, в частности, только на территории Иссык-Кульской области, пользующейся наибольшей популярностью у туристов в летний период, будут задействованы более 700 милиционеров.

"Кроме того, в целях повышения уровня обеспечения безопасности милиционеры будут даже в джайлоо", — добавил Ы.Саркулов.

Также он добавил, что в охране общественного порядка и безопасности дорожного движения, на базе поселкового отделения милиции в селе Бостери будет создан оперативный штаб.

В свою очередь о проводимых ремонтно-строительных работ на трассе Иссык-Куля рассказал начальник регионального отдела хозяйства при МТД КР Кудайкул Кучуков, и отметил, что ремонт дорог не помещает туристическому сезону на Иссык-Куле.

"В данное время ведутся строительно-ремонтные дороги. От 43 по 78 км, точнее с села Тамчи до города Чолпон-Ата закончат до 15 июня все 4 полосы", - заверил он.