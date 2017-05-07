Президент Алмазбек Атамбаев поздравил работников радио и связи с профессиональным праздником

7 мая 2017, 9:59 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев поздравил работников радио и связи с их профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Текст поздравления приводится полностью и без изменений:

"Уважаемые работники радио и связи!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Уже больше века прошло после изобретения человечеством радио, в современном мире динамично меняются и совершенствуются информационные технологии, появляются новые средства связи.

Труд работников радио и связи позволяет всем жителям Кыргызстана, в том числе в самых отдаленных селах, своевременно узнавать новости и получать другую информацию, принимать необходимые решения.

Радио по-прежнему занимает особое место в нашей жизни. Оно и сегодня выполняет важную роль в информировании людей о происходящем в мире. Наряду с этим, все более востребованной слушателями всех возрастов становится еще одна функция радио - дарить человеку заряд позитива и хорошего настроения.

Успешное развитие Кыргызской Республики во многом зависит от настроения каждого гражданина. Поэтому поздравляя вас с профессиональным праздником, хочется пожелать вам побольше приятных новостей, мелодий и песен на радиоволнах. Пусть каждая прозвучавшая в радио эфире весть либо музыка приносит в дома кыргызстанцев тепло и радость! Пусть надежной будет работа всех средств связи, а ваши успехи и достижения будут и дальше способствовать устойчивому развитию Кыргызстана!

Желаю вам крепкого здоровья, прекрасного настроения и новых успехов!"