Доллар США: 67.6332 (-0.0518) 
Евро: 73.8487 (-0.0092) 
Золото: 39.85 $/гр (+0.12) 
Серебро: 0.52 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Президент Алмазбек Атамбаев поздравил работников радио и связи с профессиональным праздникомПрезидент Алмазбек Атамбаев поздравил работников радио и связи с профессиональным праздникомСборная КР опустится на четыре строчки в рейтинге FIFA — прогнозСборная КР опустится на четыре строчки в рейтинге FIFA — прогноз

Ален Делон объявил о завершении карьеры

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359476_al...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424618-ru.html

Похожие новости

Дорожные службы: К 15 июня дорога Тамчы - Чолпон-Ата будет завершена

ГКНБ объявил тендер на закупку мебели и бытовой техники для подведомственного санатория на Иссык-Куле за 8,25 млн сомов

"Все только начинается": Жан Воинов и Айыма Айылчиева объявляют конкурс среди кинозрителей

Объявлен конкурс на должность руководителя Аппарата ЦИК

ГКНБ объявил еще один тендер на строительство дома в Бишкеке

7 мая 2017, 9:51       Комментарии

Французский актер Ален Делон рассказал, что картина, над которой он работает в настоящее время, станет последней в его карьере. Об этом сообщает Le Parisien.
"Это будет мой самый последний фильм, потому что как и боксер, который не хочет проводить лишний бой, я тоже не хочу сниматься в лишнем фильме", - объяснил 81-летний актер свое решение.
По его словам, последняя лента с его участием будет посвящена любви между мужчиной его возраста и 50-летней женщиной.
Делон приобрел известность после съемок фильмов "На ярком солнце", "Рокко и его братья" и "Леопард". За участие в последней ленте в 1963 году был номинирован на премию "Золотой глобус" в номинации "Самый многообещающий новичок среди мужчин". Актер также является обладателем "Сезара" за лучшую мужскую роль в картине "Наша история". На его счету три режиссерские работы: "За шкуру полицейского", "Шок", "Неукротимый".

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум