Ален Делон объявил о завершении карьеры

7 мая 2017, 9:51 Комментарии

Французский актер Ален Делон рассказал, что картина, над которой он работает в настоящее время, станет последней в его карьере. Об этом сообщает Le Parisien.

"Это будет мой самый последний фильм, потому что как и боксер, который не хочет проводить лишний бой, я тоже не хочу сниматься в лишнем фильме", - объяснил 81-летний актер свое решение.

По его словам, последняя лента с его участием будет посвящена любви между мужчиной его возраста и 50-летней женщиной.

Делон приобрел известность после съемок фильмов "На ярком солнце", "Рокко и его братья" и "Леопард". За участие в последней ленте в 1963 году был номинирован на премию "Золотой глобус" в номинации "Самый многообещающий новичок среди мужчин". Актер также является обладателем "Сезара" за лучшую мужскую роль в картине "Наша история". На его счету три режиссерские работы: "За шкуру полицейского", "Шок", "Неукротимый".