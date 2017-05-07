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Новости Кыргызстана

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Сборная КР опустится на четыре строчки в рейтинге FIFA — прогноз

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424617-ru.html

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Сборная Кыргызстана по футболу — снова на 128-м месте

Кыргызстан сохранил свою позицию в рейтинге ФИФА

7 мая 2017, 9:45       Комментарии

БИШКЕК, 7 мая - Sputnik. Сайт football-rankings.info считает, что в июньском рейтинге FIFA сборная Кыргызстана по футболу опустится на четыре строчки и окажется на 132-м месте.
В прошлом году команда занимала самые высокие места за всю историю своего существования: в апрельском рейтинге у нее было сотое место, а в октябрьском - 99-е. Однако после этого национальная сборная сдала позиции. В майском рейтинге она занимает 128-е место с 250 очками.
По мнению аналитиков сайта football-rankings.info, который специализируется на прогнозах в обновленном рейтинге, сборная Кыргызстана потеряет четыре позиции и окажется на 132-м месте, количество баллов также уменьшится - 233. Следующее обновление списка запланировано на 1 июня. Рейтинг вычисляется исходя из результатов матчей за последние несколько лет.

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