Сборная КР опустится на четыре строчки в рейтинге FIFA — прогноз

7 мая 2017, 9:45 Комментарии

БИШКЕК, 7 мая - Sputnik. Сайт football-rankings.info считает, что в июньском рейтинге FIFA сборная Кыргызстана по футболу опустится на четыре строчки и окажется на 132-м месте.

В прошлом году команда занимала самые высокие места за всю историю своего существования: в апрельском рейтинге у нее было сотое место, а в октябрьском - 99-е. Однако после этого национальная сборная сдала позиции. В майском рейтинге она занимает 128-е место с 250 очками.

По мнению аналитиков сайта football-rankings.info, который специализируется на прогнозах в обновленном рейтинге, сборная Кыргызстана потеряет четыре позиции и окажется на 132-м месте, количество баллов также уменьшится - 233. Следующее обновление списка запланировано на 1 июня. Рейтинг вычисляется исходя из результатов матчей за последние несколько лет.