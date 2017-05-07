Неизвестный в США за несколько секунд уничтожил картину за $3 млн

7 мая 2017, 9:15 Комментарии

Неизвестный в солнцезащитных очках, шапке и с накладной бородой уничтожил в Оперной галерее Аспена (штат Колорадо, США) картину стоимостью 2,95 миллиона долларов. Инцидент произошел в четверг, 4 мая. Кадры с камеры видеонаблюдения публикует The Aspen Times.

В ролике видно, как мужчина заходит в здание, доходит до полотна и два раза проводит по нему ножом. После этого он осмотрелся и быстрым шагом вышел из галереи. По данным издания, личность вандала еще не установлена.

Произведение "Без названия 2004" создал американский художник Кристофер Вул. "Это безумие. Я шокирован таким поступком", - заявил владелец галереи Грегори Лахми (Gregory Lahmi). Он отметил, что преступник шел целенаправленно именно к этой картине, проходя мимо полотен Шагала и Пикассо.