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Неизвестный в США за несколько секунд уничтожил картину за $3 млн

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359475_ne...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424616-ru.html

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7 мая 2017, 9:15       Комментарии

Неизвестный в солнцезащитных очках, шапке и с накладной бородой уничтожил в Оперной галерее Аспена (штат Колорадо, США) картину стоимостью 2,95 миллиона долларов. Инцидент произошел в четверг, 4 мая. Кадры с камеры видеонаблюдения публикует The Aspen Times.
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