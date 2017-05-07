В Кыргызстане предлагают пенсионерам-учителям выплачивать двойную пенсию

7 мая 2017, 8:34 Комментарии

БИШКЕК, 7 мая - Sputnik. В Кыргызстане предлагают в 2-2,5 раза увеличить пенсии учителям, соответствующие поправки в Закон "О государственном пенсионном социальном страховании" вынесены на общественное обсуждение.

Инициатор депутат Жогорку Кенеша Евгения Строкова напоминает, что работа учителя - это труд, связанный с высокой концентрацией и постоянным нервным напряжением. При этом зарплаты небольшие, как и пенсии. Основная цель законопроекта - социальная защита пенсионеров, работавших учителями в общеобразовательных школах.

Документ предусматривает следующие надбавки к пенсиям лиц, работавших учителями:

<ul> <li>при стаже работы в качестве учителя от 20 до 25 лет - в размере назначенной пенсии;</li> <li>при стаже работы в качестве учителя 25 и более лет - в 1,5-кратном размере от назначенной пенсии.</li> </ul> Строкова отмечает, что средний размер пенсии по республике составляет 5 173 сома. Таким образом, учитель, проработавший в школе от 20 до 25 лет, будет получать пенсию в размере 10 346 сомов, свыше 25 лет - 12 933.

При этом предлагается данную надбавку устанавливать только для лиц пенсионного возраста, не работающих и не получающих заработную плату. Реализация рассматриваемого закона требует дополнительного выделения из республиканского бюджета для Социального фонда 1 миллиарда 140 миллионов сомов.