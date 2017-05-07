Доллар США: 67.6332 (-0.0518) 
Евро: 73.8487 (-0.0092) 
Золото: 39.85 $/гр (+0.12) 
Серебро: 0.52 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Неизвестный в США за несколько секунд уничтожил картину за $3 млнНеизвестный в США за несколько секунд уничтожил картину за $3 млнДожди и грозы — погода в Бишкеке на 7 маяДожди и грозы — погода в Бишкеке на 7 мая

В Кыргызстане предлагают пенсионерам-учителям выплачивать двойную пенсию

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424615-ru.html

Похожие новости

Путин поздравил кыргызстанцев с 72-й годовщиной Победы в ВОВ

Трамп соболезнует Кыргызстану в связи с оползнем в Узгене

Бьется в тесной печурке огонь… — звезды Кыргызстана спели к 9 Мая

Не забудьте зонтик! — о погоде по Кыргызстану на воскресенье

Обсуждены вопросы получения китайских виз — МИД Кыргызстана

7 мая 2017, 8:34       Комментарии

БИШКЕК, 7 мая - Sputnik. В Кыргызстане предлагают в 2-2,5 раза увеличить пенсии учителям, соответствующие поправки в Закон "О государственном пенсионном социальном страховании" вынесены на общественное обсуждение.
Инициатор депутат Жогорку Кенеша Евгения Строкова напоминает, что работа учителя - это труд, связанный с высокой концентрацией и постоянным нервным напряжением. При этом зарплаты небольшие, как и пенсии. Основная цель законопроекта - социальная защита пенсионеров, работавших учителями в общеобразовательных школах.
Документ предусматривает следующие надбавки к пенсиям лиц, работавших учителями:
<ul> <li>при стаже работы в качестве учителя от 20 до 25 лет - в размере назначенной пенсии;</li> <li>при стаже работы в качестве учителя 25 и более лет - в 1,5-кратном размере от назначенной пенсии.</li> </ul> Строкова отмечает, что средний размер пенсии по республике составляет 5 173 сома. Таким образом, учитель, проработавший в школе от 20 до 25 лет, будет получать пенсию в размере 10 346 сомов, свыше 25 лет - 12 933.
При этом предлагается данную надбавку устанавливать только для лиц пенсионного возраста, не работающих и не получающих заработную плату. Реализация рассматриваемого закона требует дополнительного выделения из республиканского бюджета для Социального фонда 1 миллиарда 140 миллионов сомов.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум