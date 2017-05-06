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Новости Кыргызстана

Минздрав КР непосредственно отслеживает ситуацию в зоне землетрясенияМинздрав КР непосредственно отслеживает ситуацию в зоне землетрясения

Минсоцтруда КР организовало оплачиваемую работу для жителей пострадавших районов Узгена

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/minsotctr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424613-ru.html

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Как распределили денежные средства родственникам погибших, пострадавшим и местным жителям поселка Дача Су

6 мая 2017, 23:24       Комментарии

Бишкек, 6 мая /Кабар/. Заместитель министра труда и социального развития КР Зууракан Каденова сообщила, что сотрудниками министерства проводятся работы по оказанию социальной поддержки пострадавших семей и детей. Как сообщает пресс-служба ведомства, она находится в зоне стихийных бедствий в Узгенском районе Ошской области.
По словам замминистра З.Каденовой, в селе Курбу-Таш сельской управы Жалпак Таш Узгенского района организованы общественные оплачиваемые работы по ликвидации последствий стихийных бедствий, на которые привлечены 120 безработных граждан из числа местных жителей.
"Оказано содействие в разборке и перевозке пострадавших жилых домов и социальных объектов. Также, в селах Карамык, Каратейит сельской управы Жекенди Чон-Алайского района организованы общественные оплачиваемые работы по эвакуации людей из участков, пострадавших от землетрясений, на которые привлечены 97 безработных граждан", - сказала З. Каденова.

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