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Минздрав КР непосредственно отслеживает ситуацию в зоне землетрясения

 

Фотографии: kabar.kg

    

Источник:
http://kabar.kg/news/minzdrav-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424612-ru.html

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