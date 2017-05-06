Минздрав КР непосредственно отслеживает ситуацию в зоне землетрясения

6 мая 2017, 23:18 Комментарии

Бишкек, 6 мая /Кабар/. Заместитель министра здравоохранения Амангельди Мурзалиев лично ознакомился с ходом работ по организации и оказанию медицинской помощи местному населению сел Карамык, Кара Тейит и Жекенди Чон Алайского района Ошской области, пострадавших в результате сильного землетрясания.

Как сообщает пресс-служба Минздрава КР, в ходе беседы с жителями он отметил, что медицинские работники организовали посменное круглосуточное дежурство. По сообщению пресс-службы Минздрава КР, недостатка в лекарствах для оказания экстренной медицинской помощи и для снятия стресса нет.

По состоянию на 18.00ч 6 мая 2017 года, в сёлах Чон Алайского района Ошской области 5-6 мая осмотрены более 1500 человек, из них дети до 14 лет - 572.

На стационарном лечении в ЦОВП Дароот - Коргон находятся двое, состояние стабильное. Медицинскую помощь оказывают 18 врачей и 36 среднего медицинского персонала. Задействованы 6 машин скорой медицинской помощи. Ведётся контроль над эпидситуацией, проводятся беседы по профилактике острых кишечных инфекций.