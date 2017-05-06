Путин поздравил кыргызстанцев с 72-й годовщиной Победы в ВОВ

6 мая 2017, 22:06 Комментарии

БИШКЕК, 6 мая - Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил главу Кыргызстана Алмазбека Атамбаева и народ страны с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба президента КР.

"Мы навсегда сохраним благодарную память о тех, кто своей доблестью на полях сражений и самоотверженным трудом в тылу отстоял свободу и независимость Родины. Убежден, что завещанные нашими отцами и дедами славные традиции братской дружбы и взаимной помощи будут и впредь служить укреплению российско-кыргызского союзничества и стратегического партнерства", - отмечено в послании Путина.

Президент России выразил проживающим в Кыргызстане ветеранам глубокую признательность и пожелал им доброго здоровья, долголетия и благополучия.

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