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Путин поздравил кыргызстанцев с 72-й годовщиной Победы в ВОВ

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424611-ru.html

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Путин поздравил Атамбаева и кыргызстанцев с 72-й годовщиной Победы в ВОВ

В Бишкеке прошел митинг, посвященный Дню Победы

6 мая 2017, 22:06       Комментарии

БИШКЕК, 6 мая - Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил главу Кыргызстана Алмазбека Атамбаева и народ страны с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба президента КР.
"Мы навсегда сохраним благодарную память о тех, кто своей доблестью на полях сражений и самоотверженным трудом в тылу отстоял свободу и независимость Родины. Убежден, что завещанные нашими отцами и дедами славные традиции братской дружбы и взаимной помощи будут и впредь служить укреплению российско-кыргызского союзничества и стратегического партнерства", - отмечено в послании Путина.
Президент России выразил проживающим в Кыргызстане ветеранам глубокую признательность и пожелал им доброго здоровья, долголетия и благополучия.
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