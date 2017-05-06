Трамп соболезнует Кыргызстану в связи с оползнем в Узгене

6 мая 2017, 21:04 Комментарии

БИШКЕК, 6 мая - Sputnik. Президент США Дональд Трамп выразил главе Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву соболезнования в связи с человеческими жертвами в результате оползня в селе Аюу, сообщила пресс-служба президента КР.

29 апреля утром на жилые дома в Аюу сошел оползень, под которым остались 24 человека. Поисковые работы велись с момента трагедии до четверга. Всего были найдены тела восьми погибших.

"От имени американского народа, позвольте выразить искренние соболезнования родным и близким жертв оползня, сошедшего в Ошской области. Я опечален этой трагедией и гибелью невинных детей. В это тяжелое время в своих мыслях и молитвах мы вместе с народом Кыргызской Республики", - отмечено в телеграмме соболезнования.

Трамп также выразил готовность поддержать Кыргызстан в связи с произошедшей трагедией.