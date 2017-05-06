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Новости Кыргызстана

Трамп соболезнует Кыргызстану в связи с оползнем в УзгенеТрамп соболезнует Кыргызстану в связи с оползнем в Узгене

Вы совершили преступление в КР. Какова вероятность, что вас поймают?

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424609-ru.html

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Какова вероятность подцепить ВИЧ в Кыргызстане: 5 мифов о болезни

6 мая 2017, 21:07       Комментарии

БИШКЕК, 6 мая - Sputnik. Каковы шансы у кыргызстанских преступников избежать наказания, выяснил Национальный статистический комитет.
По данным ведомства, раскрываются 7 из 10 преступлений. Меньше всего шансов избежать наказания у насильников: в 96 процентах случаев преступников ловят.
Убийц тоже находят с вероятностью 74 процента. Лучше всего статистика складывается для воров: 35 процентов лиц, совершивших кражи, избегают наказания.
Ежегодно правоохранительные органы фиксируют 30 тысяч преступлений. Это значит, что каждый час и 22 минуты кто-то преступает закон.

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