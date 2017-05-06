Вы совершили преступление в КР. Какова вероятность, что вас поймают?

6 мая 2017, 21:07 Комментарии

БИШКЕК, 6 мая - Sputnik. Каковы шансы у кыргызстанских преступников избежать наказания, выяснил Национальный статистический комитет.

По данным ведомства, раскрываются 7 из 10 преступлений. Меньше всего шансов избежать наказания у насильников: в 96 процентах случаев преступников ловят.

Убийц тоже находят с вероятностью 74 процента. Лучше всего статистика складывается для воров: 35 процентов лиц, совершивших кражи, избегают наказания.

Ежегодно правоохранительные органы фиксируют 30 тысяч преступлений. Это значит, что каждый час и 22 минуты кто-то преступает закон.