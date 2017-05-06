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Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью 24 человек под оползнем

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424608-ru.html

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Основные причины активизации оползневых процессов

6 мая 2017, 19:54       Комментарии

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил соболезнования президенту Кыргызской Республики Алмазбеку Атамбаеву в связи с человеческими жертвами в результате схода оползня в селе Аюу Зергерского айылного аймака Узгенского района Ошской области.
Об этом 6 мая АКИpress сообщили в пресс-службе президента Кыргызстана.
"От имени американского народа, позвольте выразить искренние соболезнования родным и близким жертв оползня, сошедшего в Ошской области. Я опечален этой трагедией и гибелью невинных детей. В это тяжелое время в своих мыслях и молитвах мы вместе с народом Кыргызской Республики", - говорится в телеграмме Д.Трампа.
Президент США также выразил готовность оказать поддержку Кыргызстану с связи с произошедшей трагедией.

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