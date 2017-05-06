Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью 24 человек под оползнем

6 мая 2017, 19:54 Комментарии

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил соболезнования президенту Кыргызской Республики Алмазбеку Атамбаеву в связи с человеческими жертвами в результате схода оползня в селе Аюу Зергерского айылного аймака Узгенского района Ошской области.

Об этом 6 мая АКИpress сообщили в пресс-службе президента Кыргызстана.

"От имени американского народа, позвольте выразить искренние соболезнования родным и близким жертв оползня, сошедшего в Ошской области. Я опечален этой трагедией и гибелью невинных детей. В это тяжелое время в своих мыслях и молитвах мы вместе с народом Кыргызской Республики", - говорится в телеграмме Д.Трампа.

Президент США также выразил готовность оказать поддержку Кыргызстану с связи с произошедшей трагедией.