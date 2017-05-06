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Кто в Дача СУ не получит деньги со спецсчета МЧС — разъяснения кабмина

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424607-ru.html

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Жители Дачи СУ, не получившие еще денежные средства в качестве морального ущерба, получат ее после 10 мая, - правительство

Министры иностранных дел Кыргызстана и Китая обсудили вопросы получения китайских виз гражданами КР и проблемы грузоперевозчиков

6 мая 2017, 20:06       Комментарии

БИШКЕК, 6 мая - Sputnik. Активное обсуждение в социальных сетях по вопросу распределения денежных средств, поступивших на специальный счет Министерства чрезвычайных ситуаций (100,5 миллиона сомов), подвигло пресс-службу правительства опубликовать разъяснения по этому поводу.
Как говорится в распространенном сообщении, 27 апреля 2017 года денежные средства были перечислены на персональные банковские счета родственников погибших граждан и пострадавших в результате авиационной катастрофы.
Также 29 апреля 2017 года по ранее достигнутому соглашению с пострадавшими жителям поселка Дача СУ было выделено в целом 5 миллионов сомов в виде единовременной материальной и моральной поддержки. Деньги распределяли члены специальной комиссии, созданной главой Ново-Павловского айыл окмоту, в которую вошли родственники погибших, пострадавшие, местные жители и представители соответствующих государственных органов.
"Необходимо отметить, что в поселке Дача СУ есть лица (не относящиеся к числу пострадавших), имеющие несколько земельных участков и требующие выплаты единовременной моральной компенсации за каждый участок отдельно", - говорится в сообщении кабмина.
Также отмечено, что несколько семей (родственники), проживающих в одном доме, требуют выплаты единовременной моральной компенсации на каждую семью в отдельности. В правительстве считают, что таким образом решение родственных конфликтов эти люди перекладывают на государство.
"Ранее правительственная комиссия совместно с родственниками погибших и пострадавшими приняла решение выделить денежные средства в виде моральной поддержки остальным жителям поселка Дача СУ по принципу "один дом (один владелец участка) - одна поддержка", - отмечено в сообщении.
Соответственно выделение средств отдельно на каждый земельный участок одного владельца и на каждую семью родственников, проживающих в одном доме, комиссия считает нецелесообразным.
Местным жителям, не получившим моральную поддержку 27 апреля по причине отсутствия необходимых документов, средства выделят после 10 мая.
В целях безопасности родственников погибших и пострадавших по их же просьбе правительство воздерживается представлять пофамильный список лиц, получивших денежные средства со спецсчета МЧС КР с указанием соответствующих сумм.
"Это обусловлено и тем, что на сегодня, со слов самих пострадавших, предпринимались попытки их ограбления. Правительственная комиссия дала поручение соответствующим органам обеспечить безопасность пострадавших граждан", - поясняется в сообщении.
Вместе с тем кабмин настоятельно рекомендует родственникам погибших граждан и пострадавшим целенаправленно использовать полученные со спецсчета МЧС КР денежные средства на покупку жилья. На сегодня 7 граждан уже его приобрели.
16 января около 7.30 на поселок Дача СУ упал грузовой Boeing 747, принадлежавший турецкой компании АСТ. Погибли 39 человек - 35 местных жителей и четыре члена экипажа, 15 пострадали. Расследованием происшествия занимается Межгосударственный авиационный комитет СНГ.

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