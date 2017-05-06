Доллар США: 67.6332 (-0.0518) 
Евро: 73.8487 (-0.0092) 
Золото: 39.85 $/гр (+0.12) 
Серебро: 0.52 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Трамп соболезнует Кыргызстану в связи с оползнем в УзгенеТрамп соболезнует Кыргызстану в связи с оползнем в УзгенеКто в Дача СУ не получит деньги со спецсчета МЧС — разъяснения кабминаКто в Дача СУ не получит деньги со спецсчета МЧС — разъяснения кабмина

Бьется в тесной печурке огонь… — звезды Кыргызстана спели к 9 Мая

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424606-ru.html

Похожие новости

Трамп соболезнует Кыргызстану в связи с оползнем в Узгене

Не забудьте зонтик! — о погоде по Кыргызстану на воскресенье

Обсуждены вопросы получения китайских виз — МИД Кыргызстана

Глава Казахстана поздравил кыргызстанцев с годовщиной Победы в ВОВ

Открыт спецсчет для пострадавших от оползня и землетрясения на юге Кыргызстана

6 мая 2017, 20:11       Комментарии

БИШКЕК, 6 мая - Sputnik. Отечественные звезды эстрады перепели знаменитую военную песню "Бьется в тесной печурке огонь". Публикация с видео размещена в Facebook на странице общественного фонда "Prima".
"9 Мая - это не просто праздник, это напоминание о том, что наш мир очень и очень хрупкий, он держится на плечах самых отважных людей, большинства из которых уже нет с нами... Но память о них - это послание из прошлого о том, что мы с вами не должны допустить повторения тех страшных событий", - говорится в описании к видео.
Совместное исполнение сопровождается клипом, в котором снялись солистка группы "Город 312" Светлана Назаренко, Мирбек Атабеков, Гульзада Рыскулова, Аяна Касымова, Ксения Стрельцова, Виктория Юртаева, Эмиль Эген, Нурлан Мамбетов и Нурлан Алымбеков.
Как и где отметить День Победы в Бишкеке, смотрите в инфографике Sputnik Кыргызстан>>

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум