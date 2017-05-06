Бьется в тесной печурке огонь… — звезды Кыргызстана спели к 9 Мая

6 мая 2017, 20:11 Комментарии

БИШКЕК, 6 мая - Sputnik. Отечественные звезды эстрады перепели знаменитую военную песню "Бьется в тесной печурке огонь". Публикация с видео размещена в Facebook на странице общественного фонда "Prima".

"9 Мая - это не просто праздник, это напоминание о том, что наш мир очень и очень хрупкий, он держится на плечах самых отважных людей, большинства из которых уже нет с нами... Но память о них - это послание из прошлого о том, что мы с вами не должны допустить повторения тех страшных событий", - говорится в описании к видео.

Совместное исполнение сопровождается клипом, в котором снялись солистка группы "Город 312" Светлана Назаренко, Мирбек Атабеков, Гульзада Рыскулова, Аяна Касымова, Ксения Стрельцова, Виктория Юртаева, Эмиль Эген, Нурлан Мамбетов и Нурлан Алымбеков.

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