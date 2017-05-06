В субботу вечером бишкекчане просто пришли в магазин… а увидели вальс!

6 мая 2017, 19:45 Комментарии

БИШКЕК, 6 мая - Sputnik. Около семидесяти студентов устроили в столичном торговом центре праздничный флешмоб. В какой-то момент студенты Бишкекского финансово-экономического техникума имени А. Токтоналиева и Кыргызской государственной юридической академии вдруг вышли на площадку и исполнили Майский вальс.

Примечательно, что песня была исполнена вживую студентом Кыргызской Национальной консерватории Тимуром Кожобековым.

За неожиданным концертом наблюдали не только специально приглашенные ветераны, но и обычные посетители торгово-развлекательного центра. Для зрителей также прозвучали военные песни "Журавли", "Пора в путь-дорогу", "Победа далась нелегко".

Организаторами мероприятия выступили фонд "Евразийцы - новая волна" и администрация торгово-развлекательного комплекса "Bishkek Park".

По словам директора фонда "Евразийцы - новая волна" Владимира Лю, современному поколению есть за что извиняться перед ветеранами.

"Простите нас за то, что мы не делаем все возможное, чтобы воздать должное вашему великому подвигу, что мы часто забываем, как много вы для нас сделали", - обратился он к присутствующим бабушкам и дедушкам.

Организаторы отметили, что 9 мая состоится масштабная акция "Вальс Победы", в которой примут участие студенты 15 вузов.