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Новости Кыргызстана

В субботу вечером бишкекчане просто пришли в магазин… а увидели вальс!В субботу вечером бишкекчане просто пришли в магазин… а увидели вальс!Обсуждены вопросы получения китайских виз — МИД КыргызстанаОбсуждены вопросы получения китайских виз — МИД Кыргызстана

Не забудьте зонтик! — о погоде по Кыргызстану на воскресенье

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424604-ru.html

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6 мая 2017, 19:16       Комментарии

БИШКЕК, 6 мая - Sputnik. На всей территории Кыргызстана 7 мая ожидаются дожди и грозы, сообщил Кыргызгидромет.
По данным синоптиков, в Чуйской области ночная температура составит +10...+15, днем будет до 24 градусов тепла.
В Таласской области ночью 13 градусов выше нуля, днем воздух также прогреется до 23.
В Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областях ночью от 10 до 15 градусов со знаком "плюс", днем термометры покажут +19...+24.
В Иссык-Кульской области ночью ожидается около 8 градусов тепла, днем воздух прогреется до +18.
В Нарынской области в ночное время будет 2-7 градусов выше нуля, а днем +19.
В Бишкеке в воскресенье без осадков, ветер западный, 4-9 метров в секунду с порывами до 15-20. Ночью прогнозируется до 14 градусов тепла, днем +23.
В Оше ночью +14, днем столбик термометра поднимется до 25 градусов.
Также синоптики распространили штормовое предупреждение: до 8 мая включительно в связи с выпавшими и ожидаемыми осадками и повышением температуры воздуха в горных районах и на автодорогах Бишкек - Ош и Каракол - Энильчек сохраняется угроза схода снежных лавин.

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