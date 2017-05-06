Не забудьте зонтик! — о погоде по Кыргызстану на воскресенье

6 мая 2017, 19:16 Комментарии

БИШКЕК, 6 мая - Sputnik. На всей территории Кыргызстана 7 мая ожидаются дожди и грозы, сообщил Кыргызгидромет.

По данным синоптиков, в Чуйской области ночная температура составит +10...+15, днем будет до 24 градусов тепла.

В Таласской области ночью 13 градусов выше нуля, днем воздух также прогреется до 23.

В Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областях ночью от 10 до 15 градусов со знаком "плюс", днем термометры покажут +19...+24.

В Иссык-Кульской области ночью ожидается около 8 градусов тепла, днем воздух прогреется до +18.

В Нарынской области в ночное время будет 2-7 градусов выше нуля, а днем +19.

В Бишкеке в воскресенье без осадков, ветер западный, 4-9 метров в секунду с порывами до 15-20. Ночью прогнозируется до 14 градусов тепла, днем +23.

В Оше ночью +14, днем столбик термометра поднимется до 25 градусов.

Также синоптики распространили штормовое предупреждение: до 8 мая включительно в связи с выпавшими и ожидаемыми осадками и повышением температуры воздуха в горных районах и на автодорогах Бишкек - Ош и Каракол - Энильчек сохраняется угроза схода снежных лавин.