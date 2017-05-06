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Обсуждены вопросы получения китайских виз — МИД Кыргызстана

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424603-ru.html

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Главы МИД КР и КНР обсудили вопросы получения виз кыргызстанцами

6 мая 2017, 18:38       Комментарии

БИШКЕК, 6 мая - Sputnik. В рамках официального визита министра иностранных дел Кыргызстана Эрлана Абдылдаева в Китай обсуждены вопросы получения китайских виз, сообщает пресс-служба МИД КР.
Отечественные предприниматели жалуются, что сложно получить визы в КНР.
Абдылдаев и его коллега Ван И обсудили вопросы выработки конкретных механизмов реализации достигнутых на различных уровнях договоренностей. Особое внимание уделено вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом.
"Также стороны обсудили вопросы получения китайских виз гражданами Кыргызстана и проблемы кыргызстанских грузоперевозчиков", - говорится в сообщении.
По итогам переговоров главы внешнеполитических ведомств подписали программу сотрудничества МИД двух стран на 2018-2019 годы.
Также в ходе визита Абдылдаеву было присвоено звание почетного профессора Дипломатической академии МИД КНР с вручением соответствующего диплома.

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