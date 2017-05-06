Обсуждены вопросы получения китайских виз — МИД Кыргызстана

6 мая 2017, 18:38 Комментарии

БИШКЕК, 6 мая - Sputnik. В рамках официального визита министра иностранных дел Кыргызстана Эрлана Абдылдаева в Китай обсуждены вопросы получения китайских виз, сообщает пресс-служба МИД КР.

Отечественные предприниматели жалуются, что сложно получить визы в КНР.

Абдылдаев и его коллега Ван И обсудили вопросы выработки конкретных механизмов реализации достигнутых на различных уровнях договоренностей. Особое внимание уделено вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом.

"Также стороны обсудили вопросы получения китайских виз гражданами Кыргызстана и проблемы кыргызстанских грузоперевозчиков", - говорится в сообщении.

По итогам переговоров главы внешнеполитических ведомств подписали программу сотрудничества МИД двух стран на 2018-2019 годы.

Также в ходе визита Абдылдаеву было присвоено звание почетного профессора Дипломатической академии МИД КНР с вручением соответствующего диплома.