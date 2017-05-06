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Как я впервые в жизни сходила на бишкекский конкурс красотыКак я впервые в жизни сходила на бишкекский конкурс красоты

Хороший пример! Аппарат Правительства КР перечисил двухдневную зарплату на счет постравдавших от оползня

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/khoroshii...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424602-ru.html

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Оползень в Аюу — пострадавшим восстанавливают документы

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6 мая 2017, 18:04       Комментарии

Бишкек, 6 мая /Кабар/. Сотрудники Аппарата Правительства перечислили двухдневную зарплату в помощь пострадавшим от стихийных бедствий в Узгенском и Чон-Алайском районах Ошской области.
Они перечислили заработанные средства в помощь пострадавшим в результате оползня в Узгенском районе, землетрясения - в Чон-Алайском районе Ошской области. Счета для перечисления помощи были открыты сегодня.
Оползень в с.Аюу сошел утром 29 апреля. Земляная масса накрыла 6 домов, в которых находились 24 человека. Почти половина из них дети. В результате поиска были обнаружены и извлечены тела 8 человек. Тела остальных было решено оставить в месте катастрофы, а местность оградить.
А землетрясение произошло 3 мая текущего года, которое повторилось затем несколько раз. В результате природного явления большая часть населения нескольких сел была переселена в палатки.

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