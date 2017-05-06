Хороший пример! Аппарат Правительства КР перечисил двухдневную зарплату на счет постравдавших от оползня

6 мая 2017, 18:04 Комментарии

Бишкек, 6 мая /Кабар/. Сотрудники Аппарата Правительства перечислили двухдневную зарплату в помощь пострадавшим от стихийных бедствий в Узгенском и Чон-Алайском районах Ошской области.

Они перечислили заработанные средства в помощь пострадавшим в результате оползня в Узгенском районе, землетрясения - в Чон-Алайском районе Ошской области. Счета для перечисления помощи были открыты сегодня.

Оползень в с.Аюу сошел утром 29 апреля. Земляная масса накрыла 6 домов, в которых находились 24 человека. Почти половина из них дети. В результате поиска были обнаружены и извлечены тела 8 человек. Тела остальных было решено оставить в месте катастрофы, а местность оградить.

А землетрясение произошло 3 мая текущего года, которое повторилось затем несколько раз. В результате природного явления большая часть населения нескольких сел была переселена в палатки.