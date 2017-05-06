Как я впервые в жизни сходила на бишкекский конкурс красоты

6 мая 2017, 17:53 Комментарии

В просторном зале роскошного ресторана мне наконец стало понятно, кто покупает все эти разрекламированные лабутены - туфли, в которых удобно только лежать. На празднике красоты присутствовали все элементы лоска по-бишкекски: пресловутые туфли-копытца, тугие кудри, жесткий контуринг лица. Красавицы, сошедшие с полотен Инстаграма, были везде!

Если вы думаете, что основной зритель подобных конкурсов - это вислобрюхий мужичок, который подбирает себе свежую нимфу, то глубоко заблуждаетесь! Большая часть - родственники девушек.

Такое количество апашек, аташек, жездешек и женешек редко встретишь даже на тоях! Они собирались в небольшие группы, приветствуя своих девушек запредельным повышением децибел.

А вот и участницы! Сначала девушки предстали перед нами в блестящих платьях розового и золотистого цвета. Хотите правду? Вот прям правду-матку? На самом деле это очень красивые девушки со стройными фигурами. Просто кто-то слишком постарался сделать их еще "красивее".

"Почему у них начесы, как у сорокалетних?! Нет, Асель, зачем им такие странные прически? А этот дикий макияж?!" - мой муж выглядел ошарашенным. Дело в том, что мы сидели в первом ряду и все косметические ухищрения, которые неплохо смотрятся издалека, вблизи выглядели сомнительно.

Дальше конкурсантки по очереди выходили вперед и громко произносили свои "девизы по жизни". Ну не верю я, что в 20 лет у пышущей здоровьем девушки есть жизненное кредо! Думаю, участницы просто надругались над "Вконтакте", повытаскивав оттуда самые раздражающие статусы.

"Засыпаю с мечтой, просыпаюсь с целью", - гордо произносит одна красавица. "Везде, всегда и всюду могу, хочу и буду", - вторит ей соперница. Боже, твое "хочу, могу и буду" должно быть с оговоркой "если мама не заругает"! Парни, сидевшие сзади меня, прыскают со смеху. В глазах мужа появляется настойчивое желание сбежать.

Организаторы во время музыкальной паузы позволяют мне проникнуть в гримерку - просторную комнату с зеркалами и огромным столом, заваленным вещами. Девушки как раз переодевались в офисное. "Блин, я выгляжу, как проститутка!", - вопит одна конкурсантка. Ремарка: она была в обычной белой рубашке и брюках, уж не знаю, чего там такого вульгарного.

"Я забыла офисную одежду!" - девушка в красном платье, казалось, вот-вот расплачется. Организатор принялся ее утешать: "Ничего, будешь как бизнес-леди в красном". Они подкрашивали губы, подтягивали колготки и истерично давали друг другу советы по прическам. Каждую хотелось обнять и как-то успокоить. Девушки очень старались.

После выхода в офисной одежде предстоял интеллектуальный конкурс. Первый вопрос был ожидаемым: "А что бы вы сделали, если бы нашли миллион долларов?". Муж ворчал: "Часть бы вложил в активы с низкой волатильностью, например, в золото. Часть - в рынок недвижимости, и еще открыл бы депозитный счет в банке".

Естественно, ответ 18-летней девушки был куда менее прагматичным: "Я бы постаралась найти хозяина этих денег. Если бы не нашла, то брать не стала". Наивные рассуждения красавиц вызывали смешки у иронизирующих зрителей.

Привожу вашему вниманию несколько диалогов ведущего и участниц. Сразу оговорюсь, что это самое вкусненькое.

- Что значит для тебя подиум?

- На самом деле я на подиуме не так давно, поэтому сейчас для меня это что-то интересное, новое. Мне сейчас интересно все узнавать. Для меня подиум - это подиум.

- Что для вас ночь?

Для меня ночь - это... (пауза) Простите... День - это... ммм. Ночь у каждого по-разному. Для меня, например, это спать.

- У тебя остался один день жизни. Что ты будешь делать?

Дальше жить.

- Дай более развернутый ответ!

- Вперед, только вперед.

- Что хранит в себе Google?

Секреты?! Хранит информацию?

- Литературу любишь?

- Ага.

- Кого больше всех?

- Пушкина, Лермонтова...

- Еще!

-Дорбоедова... (тихо)

- Кого?!

- Дорбоедова...

- Окей. Вопрос из литературы. Что для тебя открыл Чингиз Айтматов?

- На самом деле он наш самый известный писатель, самый великий, и у него очень много книг... У нас есть в честь него памятники, улицы, книги.

- Книги в его честь?

- Нет. Он написал. Он писатель

- Что будет, если ты не выиграешь конкурс?

Ничего.

- Ничего вообще?

- Ну, разочаруюсь конечно.

Знаете, о чем я думала во время этой интеллектуальной экзекуции? Конечно, о том, что ответила бы на эти вопросы куда лучше. Хотя бы потому, что я значительно старше, моя психика устойчивее и на меня не смотрит пара сотен глаз в ожидании, когда же я брякну глупость.

На самом деле этот убийственный этап на конкурсах красоты вовсе не означает, что все девушки со смазливыми личиками обязательно интеллектуальные деградантки.

Помните, во время выпуска новостей журналисты иногда выдают подборку мнений обычных людей на одну тему? Это у нас называется блиц-опрос. Хотите, открою страшную тайну? Я терпеть не могу снимать блицы!

Прежде чем найти пару-тройку вразумительных мыслей, а не членораздельное мычание, нужно задать один и тот же вопрос около 20 гражданам! Они не обязательно глупцы, просто яркий свет, микрофон и вкрадчивый голос журналиста пагубно влияют на мыслительные навыки. И поверьте, большинство тех, кто не умеет складывать слова в предложения, не имеют ничего общего с конкурсами красоты!

Во время конкурса девушки выходили в блестящих платьях, спортивных костюмах, затем в офисных костюмах, потом еще в боди (это такой целомудренный вариант купальника). Мой супруг взвыл: "Почему они все время ходят и ходят?! Они все ходят одинаково, как их вообще можно оценивать?".

В принципе девушки, конечно, были разными, но у них была настолько отрепетированная походка, что непосвященный зритель попросту не замечал различий. Однообразность утомляет, поэтому слово "Бежать!" отпечаталось в глазах моего благоверного еще отчетливее.

Наконец настало время последнего конкурса - выхода в вечерних платьях. Наши места были как раз рядом с ширмой, за которой копошились девушки. "Ой, блин, зачем ты снова наступила мне на платье?" - периодически доносились оттуда полные ярости и волнения крики.

Этот последний выход был самым захватывающим. Дело в том, что девушек облачили в дизайнерские наряды, которые никто не захотел укорачивать под их рост. Добавьте сюда невероятные каблуки, и... В общем, все зрители ждали, когда какая-нибудь девушка, не совладав с шелками и шпильками, свалится оземь. Некоторые из них подбирали лишнюю ткань в руки и шли дальше. Смотрелось странно, но, к счастью, никто не упал.

Перед оглашением имени победительницы судьи совещались минут сорок. Все это время ведущий изо всех сил развлекал публику конкурсами. Было уже за полночь, адски хотелось спать, и поэтому задача у него была нелегкой.

Когда наконец стали оглашать имена девушек, зал то и дело взрывался аплодисментами. Победительница действительно была чудо как хороша. Хотя я понимаю, что у каждого читателя есть сестренки, супруги, соседки в "стотыщраз" красивее, чем те девушки, которые выигрывают конкурсы.

Что я об этом всем думаю? Что желание молодой и симпатичной старлетки стать признанной королевой красоты - это как минимум естественно. И нет в этих конкурсах ничего страшного. Особенно, если засыпаешь с мечтой, а просыпаешься с целью.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции