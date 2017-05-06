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Эрлан Абдылдаев стал почетным профессором Дипакадемии КНР

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359470_er...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424599-ru.html

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6 мая 2017, 17:51       Комментарии

Министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев стал почетным профессором Дипломатической академии КНР. Об этом сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел КР.
В рамках официального визита в Китайскую Народную Республику 5 мая министр встретился с секретарем Партийного комитета Дипломатической академии МИД КНР Ци Даюем.
Стороны обсудили вопросы укрепления и дальнейшего развития сотрудничества между Дипломатическими академиями МИД КР и КНР, подготовки и переподготовки дипломатических кадров, проведения совместных научных исследований по актуальным вопросам международных отношений, обмена преподавателями и слушателями академий.
"За вклад в развитие и укрепление дружественных отношений между двумя странами министру Эрлану Абдылдаеву присвоено звание Почетного профессора Дипломатической академии МИД КНР с вручением соответствующего диплома"'-сообщили в ведомстве.

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