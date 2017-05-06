Kazinform: Космический "нянь" Талгат Мусабаев рассказал о приключениях первого космического туриста мира

6 мая 2017, 17:19 Комментарии

Kazinform: С третьим космическим полетом Талгата Мусабаева в качестве командира корабля "Союз ТМ-32" на Международную космическую станцию (МКС) в период с 28 апреля - 6 мая 2001 года, началась эра космического туризма, передает корреспондент МИА "Казинформ".

В составе экипажа пилотируемого космического корабля "Союз ТМ-32" были командир Талгат Мусабаев, бортинженер Юрий Батурин и первый в мире космический турист - американский миллиардер Денис Тито.

- Талгат Амангельдиевич, расскажите, что это за человек - Деннис Тито?

- Чисто внешне он похож на описываемых фантастами гуманоидов - маленький, с большой лысой головой и огромными глазами навыкате. Познакомившись ближе, я увидел, что он человек целеустремленный, любознательный, с большими способностями и огромной мечтой, которую воплотил. В этом плане, я должен сказать, что он похож на меня. Мы оба начали отсчет своей мечты стать космонавтом в апреле 1961 года. Я шел навстречу Космосу 33 года, а Тито и того больше - 40 лет! Двадцатилетним юношей он грезил космосом, и все-таки увидел Вселенную, когда ему стукнуло за шестьдесят.

Деннис рассказывал мне о своей жизни. Он был из бедной семьи, его родители приехали в Нью-Йорк из Италии, вся семья жила трудовыми буднями, Тито сам пробивал себе дорогу в жизни, выучился, зарабатывал и собирал деньги на космический полет. Настырный человек, трудолюбивый, он всегда стремился в космос. Деннис по образованию был математиком, и, работая в NASA с 1966 года, он рассчитывал траекторию космических полетов. Потом ушел, начал свой бизнес, накопил денег и приступил к реализации своей мечты.

Наш советский и американский менталитеты позволили нам прийти к одной и той же цели разными путями: я копил знания, Деннис - деньги. Сначала он попытался реализовать идею космического туризма через американцев. Но, как опытный бизнесмен, остановил свой выбор на российском варианте. Пусть это было не совсем патриотично. Дело в том, что свои же соотечественники за такой же полет на "шаттле" предлагали ему заплатить 50 миллионов долларов, при том, что сроки были неизвестны. А ведь он-то деловой, все просчитал, в том числе и свой немолодой возраст, пришел к россиянам и договорился с ними за 20 миллионов долларов. Упорно работал с Роскосмосом и настырно все же прошел, слетал.

В первой части полета, а это двое суток до стыковки с МКС, ему было очень плохо. Я не хвалясь, могу сказать, что если бы не моя помощь, не знаю, как бы все закончилось. У Тито началась болезнь движения, его рвало, глаза и так наружу - так вообще чуть из орбит не вылезли. Я, как ответственный за благополучие первого космического туриста мира, на свой страх и риск взял с собой такие препараты, которых в нашей медицинской укладке не было. Делал ему уколы, которые уменьшили его страшные мучения и последствия. Деннису действительно было очень плохо...

Потом, когда на станции ему стало лучше, он сказал, что все так и представлял себе, ведь он подготовку имеет, все-таки работал в этой сфере. Американцы вообще запретили ему залетать в свой модуль. Но я взял его за руку, отвел в американский модуль, да еще и сфотографировал, пусть знают, кто здесь командир. Тито был страшно доволен, все фотографировал, снимал на видеокамеру. У меня, конечно, были на счет него кое-какие опасения.

Тито, мягко говоря, человек небедный, и я боялся его капризов. Поэтому ещё до полета решил с ним поговорить "по душам". И тогда я услышал от него замечательную фразу. Деннис сказал: "Вы не беспокойтесь командир, я хороший солдат!". Ваш приказ для меня - закон. Нужно будет туалет чистить - буду туалет чистить". У меня отлегло от сердца, потому что это было единственным, что меня беспокоило тогда. Я не сомневался ни в себе, ни в своем бортинженере и почти не сомневался в технике.

- После полета с Деннисом Тито Вас прозвали "первой космической нянькой", я бы сказала точнее - "первый космический усатый нянь". Как вел себя на орбите космический турист?

- На МКС ему было все интересно, он вел себя действительно, как нормальный, любознательный турист. Я думаю, Деннис не обижался на мою чрезмерную опеку. Потому что взять его под свое "крыло" мне пришлось с первых дней подготовки. Еще до полета, во время недельной подготовки в Центре Линдона Джонсона в Хьюстоне произошел следующий инцидент. Американцы поставили ультиматум: российский экипаж может проходить подготовку в центре, но без Тито. Вместо Денниса они предложили нам немецкого астронавта, очень хорошего человека и специалиста. Но у меня, как командира, не было ни права, ни желания менять экипаж. И я заявил: "Если мы пойдем, то только полным составом". Наше противостояние с НАСА длилось сутки. Вопрос был улажен на уровне глав национальных космических агентств России и США, и только через день мы приступили к тренировкам.

Эта коллективная акция борьбы за справедливость с самого начала укрепила наш экипаж "Мусабаев - Батурин - Тито".

- Чем объясняется этот конфликт, который удивил многих: американцы против американца?

- Когда-то СССР первым отправил человека в космос, первым запустил спутник, первая женщина-космонавт тоже была нашей. За советской космонавтикой были и первая стыковка, и первый выход в открытый космос. Мы проиграли американцам только в полете на Луну. И вот на этом фоне приезжает российский экипаж, которому предстоит везти первого космического туриста, да еще и американца! Руководству НАСА это очень не нравилось.

Конечно, американцы могут обвинить своего соотечественника в непатриотичности, но Тито обращался к ним, а они загнули такую сумму! Я понимаю Денниса - он был одержим своей мечтой и не мог упустить своего шанса, который ему дала Россия. В день инцидента Дэннис, вдохновленный тем, что я его отстоял, пригласил нас на обед. И тут слышим, по телевизору передают новости: "Русский экипаж во главе с командиром Мусабаевым объявил голодную забастовку". А мы сидим за богато накрытым столом в итальянском ресторане!

НАСА до последнего пыталось остановить Тито, вплоть до момента запуска. Американский "шаттл" не отстыковывался от МКС, зная, что наша ракета-носитель и корабль уже начали подготовку к старту. Зависают там и не дают возможности нам стартовать. Но Аллах все-таки есть! Он сделал так, что у них на корабле сломался туалет, а их там семеро... Им срочно пришлось возвращаться на Землю.

- Еще Вас во время третьего полета прозвали "хирургом", это было связано также с космическими приключениями Тито?

- За свое восьмидневное путешествие с Тито произошло несколько приключений. Третий день полета на МКС. Деннис был занят видео- и фотосъемкой. Он уже освоился на станции, чувствовал себя лучше, и необходимости принимать лекарства от "болезни движения" уже не было. Но, тем не менее, мы старались не оставлять его без присмотра. Я только отлетел на пять минут, слышу, как Тито зовет на помощь. В это время американский экипаж Джеймс Восс и Сьюзен Хелмс находились в своем модуле LAB, Батурин - в грузовом блоке, а я "Союзе".

Подлетаю и вижу над головой Денниса пузырь крови, который, пульсируя, становился на глазах все больше и больше. Вслух сказав известные русские слова, я кинулся к Деннису. Нужно было, не мешкая, остановить кровь. Я сжал руками рассеченную кожу. К счастью, это помогло. Затем на помощь пришла Сьюзен со своей классной американской аптечкой, и мы вместе, как хирург с медсестрой, обработали и зашили рану на бедовой голове американского миллиардера.

Оказалось, что Деннис не справился с управлением своего тела в условиях невесомости и ударился головой о выступ. Мы внимательно наблюдали за состоянием Тито: как бы не было последствий, но он был весел, жизнерадостен и в последующем очень аккуратен на поворотах.

На следующий день с космическим туристом произошел просто комичный случай. Тито еще раз пускал пузыри, но теперь уже мыльные. Экспедиция посещения устроилась на ночь в функциональном грузовом блоке (ФГБ). Там же находился туалетный столик и различные приспособления для гигиенических процедур. Перед сном Деннис прикрепил рядом с собой сок в мягкой упаковке, но в темноте ошибся и глотнул шампунь Сьюзен...

Вы можете представить себе картину из советской кинокомедии "Джентельмены удачи", только все это еще проходило в условиях невесомости, Тито вмиг оброс огромными мыльными шарами!

- Как первый космический турист перенес приземление?

- Во время видеоконференций с орбиты Тито не скрывал своего восторга от всего, что видит вокруг. "Быть в космосе - это как будто ты начал совершенно другую жизнь, попал в совершенно другой мир! Профессиональные космонавты это, кажется, уже так не воспринимают. Но я вас уверяю: в мире нет ничего лучше, чем быть в космосе!"- признавался он журналистам.

Тито, безусловно, удивительная личность. Он сорок лет шел навстречу своей мечте и в шестьдесят полетел в космос. Я собственными глазами видел, что пришлось пережить этому человеку, чтобы преодолеть земное притяжение, привыкнуть к невесомости, справиться с бурей эмоций. К счастью, первый полет первого космического туриста завершился благополучно, и это была моя главная миссия, помимо основных обязанностей, как командира. Конечно, полет сдружил нас, Деннис даже научился по-русски выговаривать мое отчество. "Это было лучшее время в моей жизни, - сказал Тито перед закрытием люка. - Я осуществил свою мечту, и ничто не могло быть лучше. Я благодарю всех, кто обеспечивал мой полет".

Наш космический корабль "Союз ТМ-31" с первым космическим туристом мира приземлился точно по расписанию, 6 мая 2001 года в 70 километрах от Аркалыка. В группе поиска было задействовано 9 вертолетов МИ-8, в которых в основном находились представители космических ведомств Казахстана, России и США, а также медики и журналисты. Сама посадка прошла мягко. Но при посадке произошла внештатная ситуация: при входе атмосферу у нас был перелет почти 500 километров. При таких условиях приземления нас бы еще два дня искали, наверное. Но мы сделали все, чтобы привести корабль в заданную точку, у нас даже недолет получился. Поэтому у нас перегрузка была на корабле больше положенной и достигала 7,2 G, и я очень переживал за здоровье Денниса. Перед тем, как войти в атмосферу, уже двигатель должен был начать работать, поступает команда из ЦУПа: срочно найдите аптечку, таблетку № 5, дайте Тито, под язык ему положите таблетку № 3. Я должен был отстегиваться в самый сложный момент, и в скафандре, перчатках доставал эти маленькие таблетки. Аптечку вообще обычно оставляют на станции, а я как чувствовал, взял с собой. Я подлетаю прямо к лицу Тито и говорю: "Рот открой!" Деннис смотрит на меня удивленно, думает, командир с ума сошел - потому что при посадке никто так не делает - не отстегивается. Но зная, что я его "космический нянь", слушается. Одну за другой закидываю таблетки в рот Деннису и возвращаюсь на место. Трагикомедия вообще!

Потом спрашиваю у цуповцев: "Что за таблетки № 5, № 3, я же не могу понять по номерам, нельзя, что ли, сказать нормальным языком. Оказывается, у него на посадке кардиограмма показывала инфаркт, представляете?

Но Тито был счастлив. "Полет замечательный, это было лучше всего! Это был рай, я только что вернулся из рая", - такими были первые слова Тито для спасателей и журналистов. При первом медицинском осмотре никаких серьезных повреждений врачи у него не обнаружили.

- А сейчас Вы общаетесь с Тито?

- Давно не общались, 16 лет прошло со дня нашего полета... Но мы в общем-то, хорошо подружились. После окончания полета мы были в гостях у Денниса в Америке. Тито выпустил фильм о своем космическом вояже, и, говорят, написал книгу о полете, где он не только рассказал, как я зашивал ему разбитую голову, но и представил меня неким монстром, "бьющим по рукам американца". Как тут не вспомнить народный анекдот про космонавта, у которого после полета болели руки!?

Что ж, доля правды в этом есть, ведь безопасность полета - это, прежде всего.

- Президент Казахстана встречал Вас с орбиты во всех трех космических полетах. Как это было 6 мая 2011 года?

- Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встречал наш экипаж в аэропорту новой столицы Казахстана - Астаны. По доброй традиции, мы всем экипажем пошли навстречу Президенту. Я доложил Нурсултану Абишевичу о проделанной работе. За время восьмидневного полета мы отработали три научные программы: российскую, европейскую и казахстанскую. Президент с присущей ему отеческой заботой и вниманием опекал наш экипаж.

Наша космическая "тройка" Мусабаев - Батурин - Тито была по-настоящему колоритной. Казахский летчик, российский чиновник и американский бизнесмен, объединенные одной мечтой стать космонавтами. Всем нам пришлось пережить немало трудностей на пути к Космосу и, возвратившись майским днем домой, на Землю, мы были счастливы.

Для меня это был третий полет и третья посадка, для Батурина уже вторая. А для Тито это была сплошная эйфория! Президент внимательно присматривался к космическому туристу, интересовался его самочувствием. И я подумал: а ведь они ровесники - Назарбаев и Тито. Наверняка, наш Президент тоже мог быть космонавтом, при его-то любви к космосу!

Но он стал первым, кто проложил в космос дорогу не только Аубакирову, Мусабаеву, а целой стране. И у него огромная, космическая по масштабам миссия - заботиться о благополучии целого государства - Республике Казахстан! Тогда мы еще не знали, что через 14 лет именно Президент примет решение о полете в космос третьего казахстанского космонавта, которым стал летчик Айдын Аимбетов.

- Спасибо за воспоминания, поздравляем Вас как первого космонавта суверенного Казахстана, генерал-лейтенанта авиации, с Днем защитника Отечества и желаем всех благ.