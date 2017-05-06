Открыт спецсчет для пострадавших от оползня и землетрясения на юге Кыргызстана

6 мая 2017, 17:19 Комментарии

БИШКЕК, 6 мая - Sputnik. Открыты счета для перечисления денежных средств для оказания помощи пострадавшим в результате схода оползня в Узгенском районе и землетрясения в Чон-Алайском районе Ошской области, сообщает пресс-служба правительства.

Физические и юридические лица, желающие оказать помощь пострадавшим в результате схода оползня в Узгенском районе Ошской области, могут перечислить средства на указанный ниже счет со следующими реквизитами:

<ul> <li>Лицевой счет: 4407012100009282</li> <li>Ошское РОК 701</li> <li>Вид платежа 2100</li> <li>ИНН 00103200110150</li> </ul> Физические и юридические лица, желающие оказать помощь пострадавшим в результате землетрясения, произошедшего в Чон-Алайском районе Ошской области, могут перечислить средства на указанный ниже счет со следующими реквизитами:

<ul> <li>Лицевой счет: 4407012100009383</li> <li>Ошское РОК 701</li> <li>Вид платежа 2100</li> <li>ИНН 00103200110150</li> </ul> В среду, 3 мая, в 10.47 сейсмостанции зафиксировали в Таджикистане землетрясение силой 7 баллов в эпицентре. Очаг располагался в 120 километрах к юго-востоку от Баткена и 192 к юго-западу от Оша. В 47 километрах от эпицентра находится село Карамык Баткенской области. Пострадало несколько домов.

29 апреля утром на жилые дома в Аюу сошел оползень, под которым остались 24 человека. Поисковые работы велись с момента трагедии до четверга. Всего были найдены тела восьми погибших.

Ранее для помощи пострадавшим и родственникам погибших в результате авиакатастрофы в поселке Дача СУ 16 января 2017 года был открыт спецсчет МЧС. Всего на него было перечислено 100,5 миллиона сомов.