Доллар США: 67.6332 (-0.0518) 
Евро: 73.8487 (-0.0092) 
Золото: 39.85 $/гр (+0.12) 
Серебро: 0.52 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Глава Казахстана поздравил кыргызстанцев с годовщиной Победы в ВОВГлава Казахстана поздравил кыргызстанцев с годовщиной Победы в ВОВAsia+: В Таджикистане самая низкая зарплата среди стран СНГAsia+: В Таджикистане самая низкая зарплата среди стран СНГ

Открыт спецсчет для пострадавших от оползня и землетрясения на юге Кыргызстана

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424597-ru.html

Похожие новости

Хороший пример! Аппарат Правительства КР перечисил двухдневную зарплату на счет постравдавших от оползня

Глава Казахстана поздравил кыргызстанцев с годовщиной Победы в ВОВ

Посол Кыргызстана в КНР вручил копии верительных грамот соответствующей службе МИДа Китая

Открыты счета для оказания помощи пострадавшим в результате оползня в Узгене и землетрясения в Чон-Алайском районе Оша

Счета для оказания помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий Ошской области

6 мая 2017, 17:19       Комментарии

БИШКЕК, 6 мая - Sputnik. Открыты счета для перечисления денежных средств для оказания помощи пострадавшим в результате схода оползня в Узгенском районе и землетрясения в Чон-Алайском районе Ошской области, сообщает пресс-служба правительства.
Физические и юридические лица, желающие оказать помощь пострадавшим в результате схода оползня в Узгенском районе Ошской области, могут перечислить средства на указанный ниже счет со следующими реквизитами:
<ul> <li>Лицевой счет: 4407012100009282</li> <li>Ошское РОК 701</li> <li>Вид платежа 2100</li> <li>ИНН 00103200110150</li> </ul> Физические и юридические лица, желающие оказать помощь пострадавшим в результате землетрясения, произошедшего в Чон-Алайском районе Ошской области, могут перечислить средства на указанный ниже счет со следующими реквизитами:
<ul> <li>Лицевой счет: 4407012100009383</li> <li>Ошское РОК 701</li> <li>Вид платежа 2100</li> <li>ИНН 00103200110150</li> </ul> В среду, 3 мая, в 10.47 сейсмостанции зафиксировали в Таджикистане землетрясение силой 7 баллов в эпицентре. Очаг располагался в 120 километрах к юго-востоку от Баткена и 192 к юго-западу от Оша. В 47 километрах от эпицентра находится село Карамык Баткенской области. Пострадало несколько домов.
29 апреля утром на жилые дома в Аюу сошел оползень, под которым остались 24 человека. Поисковые работы велись с момента трагедии до четверга. Всего были найдены тела восьми погибших.
Ранее для помощи пострадавшим и родственникам погибших в результате авиакатастрофы в поселке Дача СУ 16 января 2017 года был открыт спецсчет МЧС. Всего на него было перечислено 100,5 миллиона сомов.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум