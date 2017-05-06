Милиция оперативно задержала вора, который совершил кражу в торговом центре

6 мая 2017, 17:08 Комментарии

По горячим следам задержан подозреваемый в краже. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Г. Бишкек.

В милицию с заявлением обратился житель столицы. Он сообщил, что 5 мая текущего года, примерно в 13.00, неизвестные лица проникли в его бутик одного из торговых центров. Путем взлома замка были похищены диски от строительной болгарки, стоимостью 10 тыс. сомов.

По горячим следам сотрудниками уголовного розыска УВД Свердловского района был задержан подозреваемый в совершении данного преступления 23 летний житель столицы К.К.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 164 (кража) УК КР.

Задержанный водворен в ИВС ГУВД г. Бишкек. Начато следствие.