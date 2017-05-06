Trend: Туркменистан ведет строительство газопровода ТАПИ по графику

6 мая 2017, 17:12 Комментарии

Trend: Прокладка туркменского участка (214 километров) газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) ведётся согласно графику, пишет в субботу газета Нейтральный Туркменистан.

О ходе реализации проекта на заседании правительства доложил туркменский вице-премьер Максат Бабаев.

По его словам, ранее был подписан контракт между консорциумом TAPI Pipeline Company Limited и ILF Beratende Ingenieure GmbH (ФРГ) на оказание услуг по предварительному проектированию и управлению проектом на территории Афганистана и Пакистана.

"Дан старт техническим работам на территории данных государств",- сказано в информации.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, как сказано в статье, подчеркнул "большое международное значение новой энергетической магистрали в контексте формирования современной архитектуры глобальной энергобезопасности, создания условий для всеобщего устойчивого развития".

Ранее сообщалось, что Исламский банк развития (ИБР) выделил Туркменистану кредит в $700 миллионов для финансирования строительства туркменского участка газопровода, строительство которого началось 13 декабря 2015 года.

Общая протяженность газопровода составит 1814 километров, в том числе 214 километров - по территории Туркменистана, 774 километра - Афганистана, 826 километров - Пакистана до населенного пункта Фазилка на границе с Индией.

Годовая мощность - 33 миллиарда кубометров.

Лидером TAPI Pipeline Company Limited является госконцерн Туркменгаз, закрепивший за собой контрольный пакет акций. В консорциум также входят Афганская газовая корпорация, пакистанская Inter State Gas Systems (Private) Limited и индийская GAIL. С другими

потенциальными участниками переговоры продолжаются.

О своей заинтересованности участвовать в финансировании ТАПИ ранее заявили представители Азиатского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития, Исламского банка развития, Саудовского фонда развития и правительства Японии.

Рассматриваются три основных направления участия потенциальных зарубежных инвесторов: по линии торговли, которая, в частности, предусматривает обеспечение проекта трубной продукцией и газовым оборудованием; по линии финансирования – предоставление кредитных

средств; по линии инвестирования – с перспективой для инвесторов включиться в освоение самого крупного газового месторождения на суше Туркменистана "Галкыныш" и участие в консорциуме TAPI.