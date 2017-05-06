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Trend: Туркменистан ведет строительство газопровода ТАПИ по графику

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/trend-tur...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424595-ru.html

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6 мая 2017, 17:12       Комментарии

Trend: Прокладка туркменского участка (214 километров) газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) ведётся согласно графику, пишет в субботу газета Нейтральный Туркменистан.
О ходе реализации проекта на заседании правительства доложил туркменский вице-премьер Максат Бабаев.
По его словам, ранее был подписан контракт между консорциумом TAPI Pipeline Company Limited и ILF Beratende Ingenieure GmbH (ФРГ) на оказание услуг по предварительному проектированию и управлению проектом на территории Афганистана и Пакистана.
"Дан старт техническим работам на территории данных государств",- сказано в информации.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, как сказано в статье, подчеркнул "большое международное значение новой энергетической магистрали в контексте формирования современной архитектуры глобальной энергобезопасности, создания условий для всеобщего устойчивого развития".
Ранее сообщалось, что Исламский банк развития (ИБР) выделил Туркменистану кредит в $700 миллионов для финансирования строительства туркменского участка газопровода, строительство которого началось 13 декабря 2015 года.
Общая протяженность газопровода составит 1814 километров, в том числе 214 километров - по территории Туркменистана, 774 километра - Афганистана, 826 километров - Пакистана до населенного пункта Фазилка на границе с Индией.
Годовая мощность - 33 миллиарда кубометров.
Лидером TAPI Pipeline Company Limited является госконцерн Туркменгаз, закрепивший за собой контрольный пакет акций. В консорциум также входят Афганская газовая корпорация, пакистанская Inter State Gas Systems (Private) Limited и индийская GAIL. С другими
потенциальными участниками переговоры продолжаются.
О своей заинтересованности участвовать в финансировании ТАПИ ранее заявили представители Азиатского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития, Исламского банка развития, Саудовского фонда развития и правительства Японии.
Рассматриваются три основных направления участия потенциальных зарубежных инвесторов: по линии торговли, которая, в частности, предусматривает обеспечение проекта трубной продукцией и газовым оборудованием; по линии финансирования – предоставление кредитных
средств; по линии инвестирования – с перспективой для инвесторов включиться в освоение самого крупного газового месторождения на суше Туркменистана "Галкыныш" и участие в консорциуме TAPI.

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