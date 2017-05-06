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Командование авиабазы "Кант" навестило ветеранов войны в Канте

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/komandova...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424593-ru.html

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6 мая 2017, 16:55       Комментарии

Бишкек, 6 мая /Кабар/. Командование и представители авиабазы ОДКБ "Кант", в лице командира авиабазы полковника Андрея Янкина и помощника по работе с верующими военнослужащими иереем Евгением, в рамках предпраздничной благотворительной акции, навестили ветеранов ВОВ, проживающих в Бишкеке и Канте. В том числе уроженца Канта Муратаалы Будайчиева, 1920 года рождения. Он был призван весной 1941 в пограничные войска, а после начала войны уехал на фронт. Он принял участие в освобождении Ленинграда, Чехословакии и дошел до Берлина, вернувшись домой только в 1946 году. Он является единственный ветераном восьми сел Иссык-Атинского района.
Военнослужащие военной базы привезли ветеранам продовольственные наборы, поздравили их и членов их семей с праздником, а также пригласили принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Идейным вдохновителем и проводником в столь долгой и увлекательной поездке стал основатель и руководитель ОсОО "Умут и К" Кайрат Абдуллаев. Он, помимо своей должности, известен и тем, что часто принимает участие в различных гуманитарных и благотворительных акциях.

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