Командование авиабазы "Кант" навестило ветеранов войны в Канте

6 мая 2017, 16:55 Комментарии

Бишкек, 6 мая /Кабар/. Командование и представители авиабазы ОДКБ "Кант", в лице командира авиабазы полковника Андрея Янкина и помощника по работе с верующими военнослужащими иереем Евгением, в рамках предпраздничной благотворительной акции, навестили ветеранов ВОВ, проживающих в Бишкеке и Канте. В том числе уроженца Канта Муратаалы Будайчиева, 1920 года рождения. Он был призван весной 1941 в пограничные войска, а после начала войны уехал на фронт. Он принял участие в освобождении Ленинграда, Чехословакии и дошел до Берлина, вернувшись домой только в 1946 году. Он является единственный ветераном восьми сел Иссык-Атинского района.

Военнослужащие военной базы привезли ветеранам продовольственные наборы, поздравили их и членов их семей с праздником, а также пригласили принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Идейным вдохновителем и проводником в столь долгой и увлекательной поездке стал основатель и руководитель ОсОО "Умут и К" Кайрат Абдуллаев. Он, помимо своей должности, известен и тем, что часто принимает участие в различных гуманитарных и благотворительных акциях.