Открыты счета для оказания помощи пострадавшим в результате оползня в Узгене и землетрясения в Чон-Алайском районе Оша

6 мая 2017, 16:55 Комментарии

Открыты счета для оказания помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий в Узгенском и Чон-Алайском районах Ошской области. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба правительства. Физические и юридические лица, желающие оказать помощь пострадавшим в результате схода оползня в Узгенском районе Ошской области, могут перечислить средства на указанный ниже счет со следующими реквизитами:

Лицевой счет: 4407012100009282

Ошское РОК 701

Вид платежа 2100

ИНН 00103200110150

Физические и юридические лица, желающие оказать помощь пострадавшим в

результате землетрясения произошедшего в Чон-Алайском районе Ошской

области, могут перечислить средства на указанный ниже счет со следующими реквизитами:

Лицевой счет: 4407012100009383

Ошское РОК 701

Вид платежа 2100

ИНН 00103200110150