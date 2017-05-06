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Открыты счета для оказания помощи пострадавшим в результате оползня в Узгене и землетрясения в Чон-Алайском районе Оша

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424591-ru.html

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Оползень в Аюу — пострадавшим восстанавливают документы

6 мая 2017, 16:55       Комментарии

Открыты счета для оказания помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий в Узгенском и Чон-Алайском районах Ошской области. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба правительства. Физические и юридические лица, желающие оказать помощь пострадавшим в результате схода оползня в Узгенском районе Ошской области, могут перечислить средства на указанный ниже счет со следующими реквизитами:
Лицевой счет: 4407012100009282
Ошское РОК 701
Вид платежа 2100
ИНН 00103200110150
Физические и юридические лица, желающие оказать помощь пострадавшим в
результате землетрясения произошедшего в Чон-Алайском районе Ошской
области, могут перечислить средства на указанный ниже счет со следующими реквизитами:
Лицевой счет: 4407012100009383
Ошское РОК 701
Вид платежа 2100
ИНН 00103200110150

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