Как распределили денежные средства родственникам погибших, пострадавшим и местным жителям поселка Дача Су

6 мая 2017, 16:11 Комментарии

Бишкек, 6 мая /Кабар/. Правительство КР распространило повторное официальое разъяснение о распределении собранных для жителей села Дача Су денежных средств.

"В связи с активным обсуждением в социальных сетях вопроса распределения денежных средств, поступивших на специальный счет Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики в помощь пострадавшим от кыргызстанцев, родственникам погибших и пострадавшим в результате авиакатастрофы в поселке Дача СУ 16 января 2017 года, и распределения средств в виде моральной поддержки жителям данного поселка, повторно сообщаем следующее.

27 апреля 2017 года, денежные средства были перечислены на персональные банковские счета родственников погибших граждан и пострадавших в результате авиационной катастрофы.

29 апреля 2017 года, по ранее достигнутому соглашению с пострадавшими, жителям поселка Дача СУ было выделено в целом 5 млн. сомов в виде единовременной материальной и моральной поддержки. Отметим, деньги были распределены специальной комиссией, созданной главой Ново-Павловского айыл окмоту. В ее состав вошли родственники погибших, пострадавшие, местные жители и представители соответствующих государственных органов.

Необходимо отметить, что в поселке Дача Су есть лица (не относящиеся к числу пострадавших), имеющие несколько земельных участков и требующие выплаты единовременной моральной компенсации за каждый участок отдельно.

Также есть случаи, когда несколько семей (родственники) проживающие в одном доме, требуют выплаты единовременной моральной компенсации отдельно на каждую семью, тем самым перекладывая решение родственных конфликтов на государство.

Необходимо отметить, что ранее правительственной комиссией совместно с родственниками погибших и пострадавшими было принято решение о выделении денежных средств в виде моральной поддержки остальным жителям поселка Дача Су по принципу "один дом (один владелец участка) – одна поддержка".

Соответственно, выделение средств отдельно на каждый земельный участок одного владельца и на каждую семью родственников, проживающих в одном доме, комиссия, созданная главой Ново-Павловского айыл окмоту совместно с родственниками погибших и пострадавшими, считает нецелесообразным.

Также сообщаем, что местным жителям, не получившим моральную поддержку 27 апреля т. г., по причине отсутствия необходимых документов, средства будут выделены после 10 мая т. г.

В целях безопасности родственников погибших и пострадавших, по их собственной просьбе, Правительство воздерживается предоставлять по фамильный список лиц, получивших денежные средства со спецсчета МЧС КР, с указанием соответствующих сумм.

Это также обусловлено и тем, что на сегодняшний день со слов самих пострадавших были случаи попытки ограбления. Правительственной комиссией дано поручение соответствующим органам обеспечить безопасность пострадавших граждан.

Вместе с тем, Правительство Кыргызской Республики настоятельно рекомендует родственникам погибших граждан и пострадавшим, целенаправленно использовать полученные со спецсчета МЧС КР денежные средства на покупку жилья. На сегодняшний день 7 граждан приобрели жилье.

Также отмечаем, что на данный момент правительственной комиссией продолжаются активные переговоры с турецкой стороной о выплате пострадавшим и родственникам погибших материальной помощи.

По завершению переговоров с турецкой стороной, на основании достигнутых результатов, правительственная комиссия предоставит общественности страны подробную информацию на специально организованной пресс-конференции.