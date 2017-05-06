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Счета для оказания помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий Ошской области

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/scheta-dl...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424588-ru.html

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В Ошской области произошло землетрясение

6 мая 2017, 16:31       Комментарии

Бишкек, 6 мая /Кабар/. Открыты счета для перечисления денежных средств в целях оказания помощи пострадавшим в результате схода оползня в Узгенском районе и землетрясения в Чон-Алайском районе Ошской области. Об этом информацию распространила пресс-служба Правительства КР.
Физические и юридические лица, желающие оказать помощь пострадавшим в результате схода оползня в Узгенском районе Ошской области, могут перечислить средства на указанный ниже счет со следующими реквизитами:
Лицевой счет: 4407012100009282
Ошское РОК 701
Вид платежа 2100
ИНН 00103200110150
Физические и юридические лица, желающие оказать помощь пострадавшим в результате землетрясения произошедшего в Чон-Алайском районе Ошской области, могут перечислить средства на указанный ниже счет со следующими реквизитами:
Лицевой счет: 4407012100009383
Ошское РОК 701
Вид платежа 2100
ИНН 00103200110150

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