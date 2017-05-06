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Митинг-реквием в Бишкеке, посвященный 72-годовщине Победы в Великой Отечественной войне

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/miting-re...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424587-ru.html

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Н.Назарбаев поздравил А.Атамбаева и народ КР по случаю 72-ой годовщины Победы в ВОВ

6 мая 2017, 16:40       Комментарии

Бишкек, 6 мая /Кабар/. В Бишкеке возле памятника дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова Ленинской районной администрацией организован митинг-реквием, посвященный 72-годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
По сообщению пресс-службы мэрии города, на мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, а также труженики тыла, бишкекчане. Их тепло приветствовали и поздравили с праздником вице-мэр столицы Генадий Милицкий, аким Ленинской района Нурдин Тынаев, заместитель посла РФ в Кыргызстане Алексей Мзареулов, заместитель посла Казакстана в Кыргызстане Рымтай Карибжанов, родственники Т. Бегельдинова, представители Ассамблеи Народав Кыргызстана, Ассоциации казахов в Кыргызской Республике.
По традиции к памятнику дважды Героя Советского Союза Т. Бегельдинова участники возложили цветы, прозвучал троекратный оружейный залп в память о погибших советских солдатах.
В своем выступлении вице-мэр Г.Милицкий отметил, что долг каждого чтить и помнить о подвиге советских солдат. Председатель совета ветеранов Ленинского района Валентина Касатых пожелала всем ветеранам и труженикам тыла долгих лет жизни и крепкого здоровья.
СПРАВКА: На учете Управления социального развития Ленинского района г. Бишкек состоят 38 ветеранов ВОВ, 2 узника концлагерей, 5 блокадников Ленинграда, 134 труженников тыла, 135 вдовы ветеранов ВОВ.
Т. Бегельдинов родился в 5 августа 1922 года в Акмолинской области КазССР. Детство и юность будущий летчик провел в Бишкеке. В 16 лет он поступил в аэроклуб. В январе 1943 года Бегельдинов прибыл на Калининский фронт, где ему доверили штурмовик Ил-2 в 800-м штурмовом авиационном полку 296-й дивизии.
В октябре 1944 года за отвагу и боевое мастерство, проявленные при освобождении городов Знаменка и Кировоград, и сбитые четыре вражеских самолета старшему лейтенанту Бегельдинову было присвоено звание Героя Советского Союза.
К этому времени им было совершено около 200 боевых вылетов. Т.Бегельдинов участвовал также в битве за Берлин.
27 июня 1945 года ему было вторично присвоено звание Героя Советского Союза.
Всего Талгат Бегельдинов совершил 305 боевых вылетов. Он был участником Парада Победы на Красной площади в 1945-м и одним из первых бросил знамя поверженного вермахта к стенам Кремля.

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