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В Минске состоялся митинг-реквием памяти Героя Советского союза Ж.Асаналиева

 

Фотографии: akipress.kg

  

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424586-ru.html

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6 мая 2017, 16:28       Комментарии

В Минске (Белоруссия) 5 мая состоялся митинг-реквием памяти Героя Советского союза Жумаша Асаналиева, героически погибшего на территории Белоруссии в 1944 году. Как сообщает пресс-служба посольства Кыргызстана в Белоруссии, в рамках мероприятия состоялось возложение цветов к памятнику Ж.Асаналиева. Митинг-реквием сопровождался выступлениями творческих коллективов Октябрьского района города Минск и представителей общественного благотворительного фонда "Агитбригада" из Кыргызстана.
Приветствуя участников мероприятия посол Кыргызстана в Белоруссии Кубан Омуралиев выразил слова благодарности ветеранам.
"Беспримерный героизм и самопожертвование в борьбе с фашизмом, продемонстрированные в годы войны, всегда будут служить достойным примером для нынешних и будущих поколений", - сказал он.
Особо отмечен подвиг Героя Советского Союза, кыргызстанца Ж.Асаналиева, чье имя присвоено одной из улиц Минска. Памятник герою в Минске был открыт 1 июля 2005 года по инициативе посольства Кыргызстана в Белоруссии и администрации Октябрьского района Минска.
В завершении мероприятия для ветеранов был организован праздничный обед.

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