В Минске состоялся митинг-реквием памяти Героя Советского союза Ж.Асаналиева

6 мая 2017, 16:28 Комментарии

В Минске (Белоруссия) 5 мая состоялся митинг-реквием памяти Героя Советского союза Жумаша Асаналиева, героически погибшего на территории Белоруссии в 1944 году. Как сообщает пресс-служба посольства Кыргызстана в Белоруссии, в рамках мероприятия состоялось возложение цветов к памятнику Ж.Асаналиева. Митинг-реквием сопровождался выступлениями творческих коллективов Октябрьского района города Минск и представителей общественного благотворительного фонда "Агитбригада" из Кыргызстана.

Приветствуя участников мероприятия посол Кыргызстана в Белоруссии Кубан Омуралиев выразил слова благодарности ветеранам.

"Беспримерный героизм и самопожертвование в борьбе с фашизмом, продемонстрированные в годы войны, всегда будут служить достойным примером для нынешних и будущих поколений", - сказал он.

Особо отмечен подвиг Героя Советского Союза, кыргызстанца Ж.Асаналиева, чье имя присвоено одной из улиц Минска. Памятник герою в Минске был открыт 1 июля 2005 года по инициативе посольства Кыргызстана в Белоруссии и администрации Октябрьского района Минска.

В завершении мероприятия для ветеранов был организован праздничный обед.