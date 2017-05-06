В Китае обнаружено 18 древних могил гуннов возрастом 1,8 тыс. лет

6 мая 2017, 16:03 Комментарии

В китайской провинции Хэнань археологи раскопали 18 могил древних гуннов, кочевавших по этой местности примерно 1,8 тысячу лет назад, передает Центральное телевидение Китая.

Как сообщает "Женьминь жибао", захоронения были выложены из кирпича и хорошо сохранились. В частности, ученые нашли в них котлы, для приготовления еды, украшения и оружие гуннов. "Они, предположительно, относятся к позднему периоду династии Восточная Хань (25-220 гг. н. э.), то есть им порядка 1,8 тыс. лет", - рассказал сотрудник Китайской академии общественных наук Шэнь Вэньси.

По его словам, могилы достаточно хорошо сохранились благодаря тому, что на данной территории почти нет грунтовых вод.