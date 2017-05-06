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Кайрынса хотела стать акушер-гинекологом, - одногруппник погибшей в Ала-Арче студентки КГМА

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424583-ru.html

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6 мая 2017, 16:12       Комментарии

Погибшая 5 мая в государственном природном парке "Ала-Арча" студентка 3 курса Кыргызской государственной медицинской академии Кайрынса Кошокова собиралась стать акушер-гинекологом. Об этом АКИпресс сообщил ее одногруппник Жакшылык.
Накануне студенты КГМА отправились отдыхать в природный парк "Ала-Арча", где на одну из них Кайрынсу Кошокову, 1997 года рождения, упал камень. Девушка потеряла сознание.
По словам прибывших на место спасателей, она не приходила в себя и пульс не ощущался. Спасатели ее спустили при помощи специального снаряжения и передали бригаде Скорой помощи.
Одногруппник Кайрынсы Кошоковой Жакшылык вспоминает, что она была общительной и жизнерадостной девушкой. Она приехала в Бишкек из Ноокатского района Ошской области для поступления в КГМА. Здесь погибшая проживала с сестрой
"Нам сообщили примерно в 19:00. Нашу группу попросили приехать в корпус КГМА, оттуда мы поехали в РОВД. Там были все те, кто поехал вместе с ней в горы", - сообщил Жакшылык.

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