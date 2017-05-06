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Оползень в Аюу — пострадавшим восстанавливают документы

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424582-ru.html

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6 мая 2017, 15:59       Комментарии

БИШКЕК, 6 мая - Sputnik. Ведется активная работа по восстановлению документов пострадавших в результате схода оползня в селе Аюу сельского округа Зергер, сообщила Sputnik Кыргызстан заместитель министра труда и социального развития Лунара Мамытова.
"Мы встретились с каждым пострадавшим. Обсудили нужды и потребности. Из-за стихийного бедствия почти все жители потеряли документы. Поэтому сейчас совместно с сотрудниками других ведомств ведем работу по их восстановлению, после чего будут произведены социальные выплаты в установленном порядке", - сообщила замминистра.
Она пояснила, что речь идет о пенсиях, выплатах на погребение, пособиях.
29 апреля утром на жилые дома в Аюу сошел оползень, под которым остались 24 человека. Поисковые работы велись с момента трагедии до четверга. Всего были найдены тела восьми погибших.

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