Оползень в Аюу — пострадавшим восстанавливают документы

6 мая 2017, 15:59 Комментарии

БИШКЕК, 6 мая - Sputnik. Ведется активная работа по восстановлению документов пострадавших в результате схода оползня в селе Аюу сельского округа Зергер, сообщила Sputnik Кыргызстан заместитель министра труда и социального развития Лунара Мамытова.

"Мы встретились с каждым пострадавшим. Обсудили нужды и потребности. Из-за стихийного бедствия почти все жители потеряли документы. Поэтому сейчас совместно с сотрудниками других ведомств ведем работу по их восстановлению, после чего будут произведены социальные выплаты в установленном порядке", - сообщила замминистра.

Она пояснила, что речь идет о пенсиях, выплатах на погребение, пособиях.

29 апреля утром на жилые дома в Аюу сошел оползень, под которым остались 24 человека. Поисковые работы велись с момента трагедии до четверга. Всего были найдены тела восьми погибших.