В близи Иссык-Куля для сохранности природы могут поднять цену на пакеты

6 мая 2017, 15:42 Комментарии

Сегодня, 6 мая, в ходе пресс-конференции посвященной теме готовности курортных зон и туристических мест Кыргызстана поступило предложение повысить стоимость полиэтиленовых пакетов в несколько раз.

По мнению директора департамента туризма Азамата Жаманкулова, данная мера позволит вынудить кыргызстанцев и гостей из-за рубежа приобретать или носить с собой так называемые "биопакеты".

"На территории Иссык-Кульской области не должно быть пластика. Сейчас эта инициатива рассматривается в нескольких местах. Мы же видим что в разных странах есть практика, когда пластиковый пакет стоит очень дорого в каких-то местах, зачастую в туристических, и поэтому все пользуются своими экопакетами. И мы должны перейти к этой практике чтобы воспитать молодое поколение", - сказал Жаманкулов .