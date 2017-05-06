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В близи Иссык-Куля для сохранности природы могут поднять цену на пакеты

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359461_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424581-ru.html

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Салам, Иссык-Куль! 6 мая в Кыргызстане стартует летний турсезон

6 мая 2017, 15:42       Комментарии

Сегодня, 6 мая, в ходе пресс-конференции посвященной теме готовности курортных зон и туристических мест Кыргызстана поступило предложение повысить стоимость полиэтиленовых пакетов в несколько раз.
По мнению директора департамента туризма Азамата Жаманкулова, данная мера позволит вынудить кыргызстанцев и гостей из-за рубежа приобретать или носить с собой так называемые "биопакеты".
"На территории Иссык-Кульской области не должно быть пластика. Сейчас эта инициатива рассматривается в нескольких местах. Мы же видим что в разных странах есть практика, когда пластиковый пакет стоит очень дорого в каких-то местах, зачастую в туристических, и поэтому все пользуются своими экопакетами. И мы должны перейти к этой практике чтобы воспитать молодое поколение", - сказал Жаманкулов .

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