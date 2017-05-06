У памятника Героя Советского Союза Бегельдинова прошел митинг-реквием

6 мая 2017, 15:46 Комментарии

В Бишкеке возле памятника дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова прошел митинг-реквием, посвященный 72-годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

На мероприятии приняли участие ветераны, труженики тыла, бишкекчане, школьники, городские власти, заместитель посла России в КР Алексей Мзареулов, заместитель посла Казахстана в КР Рымтай Карибжанов, родственники Т. Бегельдинова, представители Ассамблеи Народов Кыргызстана и Ассоциации казахов в КР.

По традиции к памятнику дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова участники возложили цветы. Позже прозвучал троекратный оружейный залп в память о погибших советских солдатах.

В своем выступлении вице-мэр Геннадий Милицкий отметил, что долг каждого чтить и помнить о подвигах советских солдат. В свою очередь председатель совета ветеранов Ленинского района Валентина Касатых пожелала всем ветеранам и труженикам тыла долгих лет жизни и крепкого здоровья.

СПРАВКА : На учете Управления социального развития Ленинского района г. Бишкек состоят 38 ветеранов ВОВ, 2 узника концлагерей, 5 блокадников Ленинграда, 134 труженников тыла, 135 вдовы ветеранов ВОВ.

Талгат Бегельдинов родился в 5 августа 1922 года в Акмолинской области. Детство и юность будущий летчик провел в Бишкеке. В 16 лет он поступил в аэроклуб.

В январе 1943 года Бегельдинов прибыл на Калининский фронт, где ему доверили штурмовик Ил-2 в 800-м штурмовом авиационном полку 296-й дивизии. В октябре 1944 года за отвагу и боевое мастерство, проявленные при освобождении городов Знаменка и Кировоград, и сбитые

четыре вражеских самолета старшему лейтенанту Бегельдинову было присвоено звание Героя Советского Союза. К этому времени им было совершено около 200 боевых вылетов.

Также Бегельдинов участвовал в битве за Берлин. 27 июня 1945 года ему было вторично присвоено звание Героя Советского Союза.

Всего Талгат Бегельдинов совершил 305 боевых вылетов. Он был участником Парада Победы на Красной площади в 1945-м и одним из первых бросил знамя поверженного вермахта к стенам Кремля.