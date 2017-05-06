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Азамат Джаманкулов: "Планируем восстановить этногородок "Манас айылы"

Источник:
http://kabar.kg/news/azamat-dz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424579-ru.html

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6 мая 2017, 15:35       Комментарии

Бишкек, 6 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Департамент туризма планирует восстановит этногородок "Манас айылы". Об этом сегодня на пресс-конференции сказал заместитель департамента туризма Азамат Джаманкулов.
Отвечая на вопрос журналистов А. Джаманкулов отметил, что в Бишкеке планируется открыть новые места для проведения культурно-массовых мероприятий. Также он добавил, что в столице нет высококвалифицированных гидов, которые готовы рассказать и показать туристам о городе.
"Мы сейчас хотим увеличить число обученных гидов. Кроме того, мы должны увеличить культурные места, которые будут посещать туристы. Мы планируем отреставрировать этногородок, чтобы там проходили мероприятия, чтобы посетители могли увидеть нашу бытность в этногородке", - отметил он.

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