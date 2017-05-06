Жители Дачи СУ, не получившие еще денежные средства в качестве морального ущерба, получат ее после 10 мая, - правительство

6 мая 2017, 15:32 Комментарии

Пресс-служба правительства прокомментировало вопрос относительно распределения денежных средств, собранных на спецсчет Министерства чрезвычайных ситуаций для оказания помощи родственникам погибших и пострадавших в результате авиакатастрофы в Дачи СУ 16 января 2017 года. Как говорится в сообщении, 27 апреля 2017 года денежные средства были перечислены на персональные банковские счета родственников погибших граждан и пострадавших в результате катастрофы.

29 апреля 2017 года, по ранее достигнутому соглашению с пострадавшими, жителям поселка Дачи СУ было выделено в целом 5 млн сомов в виде единовременной материальной и моральной поддержки. Деньги были распределены специальной комиссией, созданной главой Ново-Павловского айыл окмоту. В ее состав вошли родственники погибших, пострадавшие, местные жители и представители соответствующих государственных органов.

Как отмечают в пресс-службе правительства, в поселке Дачи СУ есть лица (не относящиеся к числу пострадавших), имеющие несколько земельных участков и требующие выплаты единовременной моральной компенсации за каждый участок отдельно. Также есть случаи, когда несколько семей (родственники) проживающие в одном доме, требуют выплаты единовременной моральной компенсации отдельно на каждую семью, тем самым перекладывая решение родственных конфликтов на государство.

"Необходимо отметить, что ранее правительственной комиссией совместно с родственниками погибших и пострадавшими было принято решение о выделении денежных средств в виде моральной поддержки остальным жителям поселка Дача СУ по принципу "один дом (один владелец участка) - одна поддержка". Соответственно, выделение средств отдельно на каждый земельный участок одного владельца и на каждую семью родственников, проживающих в одном доме, комиссия, созданная главой Ново-Павловского айыл окмоту совместно с родственниками погибших и пострадавшими, считает нецелесообразным. Сообщаем, что местным жителям, не получившим моральную поддержку 27 апреля по причине отсутствия необходимых документов, средства будут выделены после 10 мая", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целях безопасности родственников погибших и пострадавших, по их собственной просьбе, правительство воздерживается предоставлять пофамильный список лиц, получивших денежные средства со спецсчета МЧС КР, с указанием соответствующих сумм.

"Это также обусловлено и тем, что на сегодняшний день со слов самих пострадавших были случаи попытки ограбления. Правительственной комиссией дано поручение соответствующим органам обеспечить безопасность пострадавших граждан. Вместе с тем, правительство настоятельно рекомендует родственникам погибших граждан и пострадавшим, целенаправленно использовать полученные со спецсчета МЧС КР денежные средства на покупку жилья. На сегодняшний день 7 граждан приобрели жилье", - говорится в с сообщении.

На данный момент правительственной комиссией продолжаются переговоры с турецкой стороной о выплате пострадавшим и родственникам погибших материальной помощи.

По завершению переговоров с турецкой стороной, на основании достигнутых результатов, правительственная комиссия предоставит общественности страны подробную информацию.