Основные причины активизации оползневых процессов

6 мая 2017, 15:07 Комментарии

Основными причинами активизации оползневых процессов являются большое количество осадков в период с октября 2016 г. по март 2017 г., превысив средние многолетние значения до 290% месячной нормы. Также обильное таяние снега вызвало интенсивное замачивание оползневых склонов. Немаловажную роль в развитии и активизации оползневых процессов оказывает и сейсмическая активность. В 2016 году зарегистрировано 13076 сейсмических колебаний, из них 256 от 2 до 5 баллов. За период с 1970 – 2017 гг. количество оползней увеличилось 8 раз. 99% оползней произошли в южном регионе, 1% оползня - в северном регионе.

К оползневым процессам наиболее подвержен южный регион страны – Ошская, Джалал-Абадская и Баткенская области.

В связи чем МЧС КР предупреждает о необходимости соблюдения мер безопасности на оползнеопансых участках.

"Необходимо своевременно исполнять предписания МЧС КР, необходимо переселиться в безопасную зону, не заниматься хозяйственными делами на оползне-опасных участках. Необходимо постоянно наблюдать за ландшафтом вокруг вас", - сообщают в пресс-службе ведомства.

На возможность оползня обычно указывают такие факты как, изменение привычного вида близлежащей территории (небольшие сдвиги почвы, прогрессирующее высыхание растительности, особенно деревьев, непонятные сдвиги пластов дренажной системы и т.д.), двери и окна стали заедать/неплотно закрываться, на тропинках или дорогах возле дома появились растущие трещинки, на склонах появились выпячивания грунта, звук ломающегося дерева, усиливающийся характерный звук водяного потока или бряцающих грохот камней может означать начало и о приближении оползня.

В МЧС сообщают, по республике на оползнеопасных участках проживают 4966 семей, из них получили ссуду, земельные участки и отселились в безопасные места – 1888 семей, 702 семьи на стадии переселения, 2376 семей получили ссуду и земельные участки, но продолжают проживать на опасных участках.

Всего по республике проживали на потенциально-опасных участках 17912 семей, из них получили ссуду, земельные участки и отселились в безопасные места – 11 317 семей, 3813 семей проживают на опасных участках, 2782 семей получили ссуду и земельные участки, но продолжают проживать на опасных участках.

"Это данные на 1 апреля 2017 года, дополнительно будет дана информация", - сообщили в МЧС.

В соответствии постановление правительства КР от 23 апреля 2004 года № 289, отселение семей с потенциально опасных участках возлагается главам местной государственной администрации, а также руководителям органов местного самоуправления.