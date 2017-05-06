Землетрясения на юге Кыргызстана повредили сотни домов

6 мая 2017, 14:58 Комментарии

БИШКЕК, 6 мая - Sputnik. Землетрясения, которые произошли в последние дни, повредили сотни домов, сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций КР.

3 мая на территории Таджикистана произошло семибалльное землетрясение, оно чувствовалось и в ряде населенных пунктов Кыргызстана. Ночью 5 мая на кыргызско-таджикской границе вновь были зафиксированы подземные толчки, в КР их сила составила 3-6 баллов.

МЧС обследовало 959 домов, из которых у 109 зафиксированы повреждения первой категории, у 201 - второй и у 295 - третьей. Также повреждения 353 домов отнесены к четвертой категории и четырех - к пятой.