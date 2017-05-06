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В Африке появилось новое смертельное заболевание

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359462_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424574-ru.html

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6 мая 2017, 14:30       Комментарии

В Западной Африке были зарегистрированы случаи неизвестного заболевания, примерно половина которых закончилась смертельным исходом. Об этом сообщает Роспотребназдор.
Согласно информации, представленной на сайте ведомства, с 23 апреля по 4 мая 2017 года заболели 28 взрослых жителей одного из районов Республики Либерия. Результаты анализов на вирус Эбола оказались отрицательными. Сообщается о 12 умерших.
Симптомы включают в себя лихорадку, тошноту, рвоту и диарею. Предполагается, что причиной могло стать употребление инфицированных продуктов или воды.
Отмечается, что к расследованию подключены специалисты ВОЗ и других международных организаций.
"Сотрудники Российско-Гвинейского научно-исследовательского центра эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней (город Киндия, Гвинейская Республика) готовы к оказанию всесторонней помощи. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

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