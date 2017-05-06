Доллар США: 67.6332 (-0.0518) 
Евро: 73.8487 (-0.0092) 
Золото: 39.85 $/гр (+0.12) 
Серебро: 0.52 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Землетрясения на юге Кыргызстана повредили сотни домовЗемлетрясения на юге Кыргызстана повредили сотни домовВ Бишкеке прошел митинг, посвященный Дню ПобедыВ Бишкеке прошел митинг, посвященный Дню Победы

Путин поздравил Атамбаева и кыргызстанцев с 72-й годовщиной Победы в ВОВ

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359463_py...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424573-ru.html

Похожие новости

В Бишкеке прошел митинг, посвященный Дню Победы

Н.Назарбаев поздравил А.Атамбаева и народ КР по случаю 72-ой годовщины Победы в ВОВ

Президент Казахстана Н.Назарбаев поздравил А.Атамбаева и кыргызстанцев с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне

В.Путин поздравил А.Атамбаева и кыргызстанцев с 72-ой годовщиной Победы в ВОВ

Президент России В.Путин поздравил А.Атамбаева и кыргызстанцев с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне

6 мая 2017, 14:48       Комментарии

Президент России Владимир Путин поздравил президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева и кыргызстанцев по случаю 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
"Мы навсегда сохраним благодарную память о тех, кто своей доблестью на полях сражений и самоотверженным трудом в тылу отстоял свободу и независимость Родины.
Убежден, что завещанные нашими отцами и дедами славные традиции братской дружбы и взаимной помощи будут и впредь служить укреплению российско-кыргызского союзничества и стратегического партнерства", - отмечено в послании В.Путина.
Президент России выразил слова глубокой признательности ветеранам, проживающим в Кыргызстане, и пожелал доброго здоровья, долголетия и благополучия.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум