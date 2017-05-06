Путин поздравил Атамбаева и кыргызстанцев с 72-й годовщиной Победы в ВОВ

6 мая 2017, 14:48 Комментарии

Президент России Владимир Путин поздравил президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева и кыргызстанцев по случаю 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

"Мы навсегда сохраним благодарную память о тех, кто своей доблестью на полях сражений и самоотверженным трудом в тылу отстоял свободу и независимость Родины.

Убежден, что завещанные нашими отцами и дедами славные традиции братской дружбы и взаимной помощи будут и впредь служить укреплению российско-кыргызского союзничества и стратегического партнерства", - отмечено в послании В.Путина.

Президент России выразил слова глубокой признательности ветеранам, проживающим в Кыргызстане, и пожелал доброго здоровья, долголетия и благополучия.