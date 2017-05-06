Главе МИД Кыргызстана присвоено звание Почетного профессора Дипакадемии Китая

6 мая 2017, 14:26 Комментарии

Бишкек, 5 мая /Кабар/. За вклад в развитие и укрепление дружественных отношений между Кыргызстаном и КНР министру иностранных дел КР Эрлану Абдылдаеву присвоено звание Почетного профессора Дипломатической академии МИД КНР с вручением соответствующего Диплома. По сообщению пресс-службы МИД КР, вручение состоялось во время официального визита Э.Абдылдаева в Китай 5 мая 2017 года.

Перед этим состоялась встреча и переговоры Э.Абдылдаева с Секретарем Партийного комитета Дипломатической академии МИД КНР Ци Даюем, который до 2016 года был Послом Китая в Кыргызстане.

В ходе встречи особое внимание было уделено вопросам укрепления и дальнейшего развития сотрудничества между Дипломатическими академиями МИД Кыргызской Республики и КНР, подготовки и переподготовки дипломатических кадров, проведения совместных научных исследований по актуальным вопросам международных отношений, обмена преподавателями и слушателями академий.

Кроме того в Пекине состоялась встреча Э.Абдылдаева с министром иностранных дел Китая Вин И.