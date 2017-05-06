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Главе МИД Кыргызстана присвоено звание Почетного профессора Дипакадемии Китая

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/glave-mid...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424572-ru.html

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Президент России В.Путин поздравил А.Атамбаева и кыргызстанцев с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне

6 мая 2017, 14:26       Комментарии

Бишкек, 5 мая /Кабар/. За вклад в развитие и укрепление дружественных отношений между Кыргызстаном и КНР министру иностранных дел КР Эрлану Абдылдаеву присвоено звание Почетного профессора Дипломатической академии МИД КНР с вручением соответствующего Диплома. По сообщению пресс-службы МИД КР, вручение состоялось во время официального визита Э.Абдылдаева в Китай 5 мая 2017 года.
Перед этим состоялась встреча и переговоры Э.Абдылдаева с Секретарем Партийного комитета Дипломатической академии МИД КНР Ци Даюем, который до 2016 года был Послом Китая в Кыргызстане.
В ходе встречи особое внимание было уделено вопросам укрепления и дальнейшего развития сотрудничества между Дипломатическими академиями МИД Кыргызской Республики и КНР, подготовки и переподготовки дипломатических кадров, проведения совместных научных исследований по актуальным вопросам международных отношений, обмена преподавателями и слушателями академий.
Кроме того в Пекине состоялась встреча Э.Абдылдаева с министром иностранных дел Китая Вин И.

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