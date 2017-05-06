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Как в детективах: УПМ за 3 часа раскрыло тяжкое преступление в Бишкеке

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424571-ru.html

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6 мая 2017, 14:21       Комментарии

БИШКЕК, 6 мая - Sputnik. Оперативники Управления патрульной милиции ГУВД Бишкека задержали подозреваемого в автонаезде на пешехода, сообщила пресс-служба УПМ.
По ее данным, в ночь на субботу 6 мая примерно в 01.00 в милицию поступило сообщение из БНИЦТиО (4-я горбольница) об автонаезде на пешехода на пересечении улиц Медерова и Юнусалиева.
"Приехав в больницу, сотрудник отдела розыска Рустам Шакиров узнал, что в реанимации с травмой головы находится мужчина. Врачи сказали, что не знают, кто доставил потерпевшего. Шакиров обратил внимание на подозрительного человека в коридоре, который сильно нервничал, и расспросил его", - говорится в сообщении.
Мужчина сказал, что он приехал со знакомым, чтобы узнать о состоянии здоровья сбитого.
"Ответить, почему среди ночи решили поинтересоваться здоровьем незнакомого человека, мужчины не смогли. Также они сказали, что приехали в больницу на такси, а свою машину оставили на пересечении улиц Белорусской и Медерова, однако там милиционеры авто не обнаружили. Тогда мужчины заявили, что их машину, наверное, кто-то угнал", - сообщила пресс-служба УПМ.
Позже в 12-м микрорайоне недалеко от так называемой Панорамы была обнаружена автомашина марки Toyota Wish без госномеров и с разбитым лобовым стеклом. В итоге три свидетеля ДТП подтвердили, что наезд на пешехода был совершен на этой машине и за рулем сидел тот самый мужчина, позвавший знакомого в больницу, чтобы узнать о состоянии здоровья потерпевшего.
"Примерно в 04.00 подозреваемый в автонаезде сознался в содеянном, признав, что это он сбил мужчину, а потом попросил знакомого отогнать машину", - сообщили в УПМ.
Подозреваемый Б. Н. 1979 года рождения находится под следствием. Сотрудники УПМ готовят материалы для возбуждения уголовного дела.

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