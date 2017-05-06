В Бишкеке прошел митинг, посвященный Дню Победы

6 мая 2017, 14:36 Комментарии

БИШКЕК, 6 мая - Sputnik. На площади Победы состоялся митинг, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Генерального штаба КР.

В нем приняли участие ветераны ВОВ, Вооруженных сил, труженики тыла, участники региональных военных конфликтов, студенты, школьники, горожане и гости столицы. После возложения цветов к Вечному огню перед собравшимися выступил председатель Республиканского совета ветеранов войны, Вооруженных сил и тружеников тыла, первый министр обороны независимого Кыргызстана генерал-полковник Мырзакан Субанов.

"Отмечая бессмертный подвиг наших ветеранов, он напомнил о необходимости усиления военно-патриотического воспитания молодежи на славных боевых и трудовых традициях наших дедов и отцов", - говорится в сообщении.

Субанов призвал молодежь быть достойной славы наших ветеранов в деле беззаветного служения Кыргызстану. Завершился митинг-реквием небольшим праздничным концертом звезд кыргызской эстрады.

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