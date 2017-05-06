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Путин поздравил Атамбаева и кыргызстанцев с 72-й годовщиной Победы в ВОВПутин поздравил Атамбаева и кыргызстанцев с 72-й годовщиной Победы в ВОВВ Африке появилось новое смертельное заболеваниеВ Африке появилось новое смертельное заболевание

В Бишкеке прошел митинг, посвященный Дню Победы

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424570-ru.html

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В.Путин поздравил А.Атамбаева и кыргызстанцев с 72-ой годовщиной Победы в ВОВ

6 мая 2017, 14:36       Комментарии

БИШКЕК, 6 мая - Sputnik. На площади Победы состоялся митинг, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Генерального штаба КР.
В нем приняли участие ветераны ВОВ, Вооруженных сил, труженики тыла, участники региональных военных конфликтов, студенты, школьники, горожане и гости столицы. После возложения цветов к Вечному огню перед собравшимися выступил председатель Республиканского совета ветеранов войны, Вооруженных сил и тружеников тыла, первый министр обороны независимого Кыргызстана генерал-полковник Мырзакан Субанов.
"Отмечая бессмертный подвиг наших ветеранов, он напомнил о необходимости усиления военно-патриотического воспитания молодежи на славных боевых и трудовых традициях наших дедов и отцов", - говорится в сообщении.
Субанов призвал молодежь быть достойной славы наших ветеранов в деле беззаветного служения Кыргызстану. Завершился митинг-реквием небольшим праздничным концертом звезд кыргызской эстрады.
Как и где отметить День Победы в Бишкеке смотрите, в инфографике Sputnik Кыргызстан>>

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