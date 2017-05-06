В Чолпон-Ате проходит международная выставка-ярмарка туризма

6 мая 2017, 14:00 Комментарии

Сегодня, 6 мая, на берегу озера Иссык-Куль на чолпонатинском ипподроме стартовала международная туристическая выставка-ярмарка.

Гостями мероприятия стали представители России, Турции, Казахстана и Узбекистана.

На выставке были представлены различные продукты отечественных туристических агентств.

В торжественном мероприятии приняли участие члены правительства КР. Так, вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова отметила, что для Кыргызстана развитие туристической отрасли является приоритетным направлением.

"Кыргызстан один из прекраснейших мест туризма в Центральной Азии. Для достижения цели правительством предприняты меры по привлечению инвестиций в сферу туризма. Проводятся различные фестивали, ярмарки, а также проводятся все мероприятия для обеспечения безопасности каждого туриста. Отмечу, что за 2016 год Кыргызстан посетило 4 млн. человек и сегодня мы видим что развивается такая сфера как экотуризм", - сообщила она.