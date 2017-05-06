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В Чолпон-Ате проходит международная выставка-ярмарка туризма

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359457_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424569-ru.html

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В Чолпон-Ате стартовала международная турвыставка Issyk-Kul ITF-2017

6 мая 2017, 14:00       Комментарии

Сегодня, 6 мая, на берегу озера Иссык-Куль на чолпонатинском ипподроме стартовала международная туристическая выставка-ярмарка.
Гостями мероприятия стали представители России, Турции, Казахстана и Узбекистана.
На выставке были представлены различные продукты отечественных туристических агентств.
В торжественном мероприятии приняли участие члены правительства КР. Так, вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова отметила, что для Кыргызстана развитие туристической отрасли является приоритетным направлением.
"Кыргызстан один из прекраснейших мест туризма в Центральной Азии. Для достижения цели правительством предприняты меры по привлечению инвестиций в сферу туризма. Проводятся различные фестивали, ярмарки, а также проводятся все мероприятия для обеспечения безопасности каждого туриста. Отмечу, что за 2016 год Кыргызстан посетило 4 млн. человек и сегодня мы видим что развивается такая сфера как экотуризм", - сообщила она.

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