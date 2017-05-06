Доллар США: 67.6332 (-0.0518) 
Евро: 73.8487 (-0.0092) 
Золото: 39.85 $/гр (+0.12) 
Серебро: 0.52 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Н.Назарбаев поздравил А.Атамбаева и народ КР по случаю 72-ой годовщины Победы в ВОВН.Назарбаев поздравил А.Атамбаева и народ КР по случаю 72-ой годовщины Победы в ВОВВ Чолпон-Ате проходит международная выставка-ярмарка туризмаВ Чолпон-Ате проходит международная выставка-ярмарка туризма

Пострадавшим в результате оползня в с.Аюу восстанавливают документов - МТСР

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/postradav...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424567-ru.html

Похожие новости

Основные причины активизации оползневых процессов

Пострадавшим во время оползня в Узгене восстанавливают документы

В Бишкек разыскивают пострадавших от мошенников (фото)

МЧС: Оползень в Узгене накрыл еще 30 домов

Оползень в Узгене накрыл еще 30 домов — МЧС

6 мая 2017, 14:05       Комментарии

Бишкек, 6 мая /Кабар/. В настоящее время ведется активная работа по восстановлению документов пострадавших в результате оползня в селе Аюу сельского округа Зергер. Об этом сообщила заместитель министра труда и социального развития Лунара Мамытова, которая находится на месте происшествия.
"Мы встретились с каждым пострадавшим. Обсудили их нужды и потребности. Из-за стихийного бедствия почти все потеряли документы. Поэтому сейчас совместно с сотрудниками других ведомств ведем работу по восстановлению их документов, после чего будут произведены социальные выплаты в установленном порядке", - отметила замминистра.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум