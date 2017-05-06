Н.Назарбаев поздравил А.Атамбаева и народ КР по случаю 72-ой годовщины Победы в ВОВ

6 мая 2017, 14:08 Комментарии

Бишкек, 6 мая /Кабар/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил президента Алмазбека Атамбаева и народ Кыргызстана по случаю 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

"В этот день мы вспоминаем имена тех, кто ковал нашу победу на полях сражений и трудовом фронте. Мы преклоняемся перед нашими ветеранами, которых, к сожалению, с каждым годом становится все меньше и меньше. Наш общий долг состоит в продолжении всесторонней заботы о них.

День Великой Победы навсегда останется символом героизма и единства наших народов, отстоявших плечом к плечу светлое будущее для своих потомков", - говорится в послании Нурсултана Назарбаева.

Президент Казахстана пожелал А.Атамбаеву крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности, а кыргызстанцам – мира и добра.