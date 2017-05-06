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Новости Кыргызстана

Н.Назарбаев поздравил А.Атамбаева и народ КР по случаю 72-ой годовщины Победы в ВОВН.Назарбаев поздравил А.Атамбаева и народ КР по случаю 72-ой годовщины Победы в ВОВВ Чолпон-Ате проходит международная выставка-ярмарка туризмаВ Чолпон-Ате проходит международная выставка-ярмарка туризма

Президент Казахстана Н.Назарбаев поздравил А.Атамбаева и кыргызстанцев с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424565-ru.html

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В.Путин поздравил А.Атамбаева и кыргызстанцев с 72-ой годовщиной Победы в ВОВ

Президент России В.Путин поздравил А.Атамбаева и кыргызстанцев с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне

6 мая 2017, 14:05       Комментарии

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева и народ Кыргызской Республики по случаю 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.
"В этот день мы вспоминаем имена тех, кто ковал нашу победу на полях сражений и трудовом фронте. Мы преклоняемся перед нашими ветеранами, которых, к сожалению, с каждым годом становится все меньше и меньше. Наш общий долг состоит в продолжении всесторонней заботы о них.
День Великой Победы навсегда останется символом героизма и единства наших народов, отстоявших плечом к плечу светлое будущее для своих потомков", - говорится в послании Н.Назарбаева.
Президент Казахстана пожелал А.Атамбаеву крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности, а кыргызстанцам - мира и добра.

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