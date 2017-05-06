Пострадавшим во время оползня в Узгене восстанавливают документы

6 мая 2017, 13:44 Комментарии

В настоящее время ведется активная работа по восстановлению документов пострадавших в результате оползня в селе Аюу сельского округа Зергер. Об этом сообщила заместитель министра труда и социального развития Лунара Мамытова, которая находится на месте происшествия.

"Мы встретились с каждым пострадавшим. Обсудили их нужды и потребности. Из-за стихийного бедствия почти все потеряли документы. Поэтому сейчас совместно с сотрудниками других ведомств ведем работу по восстановлению их документов, после чего будут произведены социальные выплаты в установленном порядке", – отметила замминистра.

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